La Nouvelle Eco : les traiteurs face aux incertitudes de la cinquième vague épidémique

J moins 25 avant Noël ! Et comme l'année dernière, le coronavirus vient jouer les troubles fêtes, avec les craintes autour du nouveau variant Omicron. Combien à table ? Avec ou sans le masque ? On se pose à nouveau ces questions pour les repas en famille. Et pour les professionnels, comme les traiteurs, les interrogations aussi sont nombreuses.

Décembre est un gros mois normalement

A Moreuil, Véronique Rémy gère "Le Marais Réception", installé depuis 14 ans dans la commune située au sud d'Amiens et qui compte deux salariés. "Normalement décembre c'est notre plus gros mois, c'est tout juste si on donne des congés. Cette année c'est un peu compliqué de s'organiser, les gens ne veulent pas trop s'engager dans des grosses réceptions. Ma plus grosse partie de clientèle ce sont les entreprises, les repas, les pots de fin d'année", explique t-elle, confrontée à des annulations ou à des devis en suspens.

Véronique Rémy gère "Le Marais Réception", à Moreuil

Véronique Rémy table sur une baisse de chiffre d'affaire de 15 à 20% par rapport à un mois de décembre habituel. "Tout le monde est dans l'incertitude. Là on tient le choc mais le problème c'est de savoir si tout ce que l'on a en vue va aller au bout. C'est très compliqué à gérer." Les trésoreries de ces entreprises de l'évènementiel souffrent. Les aides se sont taries, pas les charges et c'est toute une façon de travailler qu'il faut changer pour s'adapter aux incertitudes du moment.

S'adapter à cette crise

Hubert Fournier, pâtissier-traiteur, gérant de la maison "Le Petit Poucet", à Amiens © Radio France - François Sauvestre

La Nouvelle Eco

A Amiens, Hubert Fournier dirige la maison "Le Petit Poucet", pâtissier traiteur et il observe que "les clients ne commandent plus à l'avance. C'est quelques jours, une semaine, quinze jours c'est vraiment à l'avance", détaille le patron. "Auparavant les gens réservaient plusieurs mois à l'avance voire d'une année sur l'autre donc c'était très facile à gérer. Maintenant ce n'est plus comme ça que ça se passe et ca crée plusieurs problèmes, notamment la gestion des stocks de matières premières. On commande pratiquement à la commande et les fournisseurs sont comme nous, tout est un peu à flux tendus."