La nouvelle éco : les transports Bertolami attendent 2021 pour se relancer

L'entreprise Bertolami, basée à Saint-Donat-sur-L'herbasse a 72 ans et compte 130 salariés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 2020 ne restera pas une grande année. La crise sanitaire a évidemment un impact sur l'ensemble de l'activité de la société. Heureusement, la partie transport scolaire va beaucoup mieux depuis la rentrée. "Notre public est là et nous fait confiance", assure Benjamin Beaudet, l'un des dirigeants de Bertolami. La situation est tout autre sur le segment agence de voyage. "Notre activité a baissé de 90% sur cette partie. Les gens ne partent plus en voyage à l'étranger, partent très peu en France", constate Benjamin Beaudet.

Mais la société refuse tout pessimisme. "Il faut être patient et prudent. Nous avons fait un trait sur 2020 et on prépare 2021" explique le dirigeant. L'assise de l'entreprise et les dispositifs mis en place par l'Etat l'aideront à attendre une reprise économique. "Notre objectif, c'est le printemps prochain, quand la saison repart. L'hiver est de toute façon une période plus calme".

Benjamin Beaudet, l'un des patrons de la société de transports Bertolami était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi matin.

