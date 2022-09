La Nouvelle éco : les Trobadors arrivent à Châteauroux

Deux britanniques, Markus Adams et Samuel Exley ont créé en 2019 un centre de formation à la pratique de l’anglais. Ils s’installent en octobre rue Grande à Châteauroux.

C’est en venant aider ses parents à s’installer à Prissac en 2018 que Markus Adams, natif de Manchester, a découvert le Berry et en est tombé amoureux de son propre aveu. Avec son compatriote Samuel Exley, ils ont eu l’idée de proposer des cours de conversation et de perfectionnement à l’anglais pour des groupes, des entreprises ou des individuels. “On est parti du constat qu’il y avait un manque dans les formations existantes sur les mises en situation”, explique Markus Adams. L’apprentissage se veut à la fois joyeux, ludique et décomplexé.

Des formations certifiées

Le Covid a été un frein au démarrage et a conduit Markus et Samuel à proposer plus tôt qu’ils n’avaient prévu des cours en ligne. “C’est bien de pouvoir revenir en présentiel”, se réjouit Markus Adams. En début d’année, leurs formations ont reçu la certification Qualiopi, ce qui permet aux stagiaires de pouvoir mobiliser leur compte personnel de formation.

Les Trobadors étaient jusqu’ici à Argenton-sur-Creuse. Ils emménagent dans un local plus spacieux et mieux adapté à leur activité au 73 rue Grande à Châteauroux. Une fuite d’eau a retardé de quelques semaines l’ouverture de leur centre de formation prévue en septembre. “Nous sommes hébergés à la pépinière d’entreprises de Châteauroux mais d’avoir pignon sur rue va faire que l’on va être plus visibles”, reconnaît Markus Adams.

Et en cette rentrée, les Trobadors enregistrent déjà de nombreuses inscriptions.