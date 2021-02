La nouvelle éco : du monde en février dans les gîtes de la Drôme

Derniers jours de vacances pour l'académie de Grenoble...et premier bilan positif de la fréquentation touristique ! Les gîtes de France de la Drôme ont même enregistré une légère hausse cette année par rapport à la même période l'an dernier, mais finalement la catastrophe a été évitée selon Véronique Duchalais : 23% de taux d'occupation, c'est mieux que l'an dernier dans un département pas forcément très recherché par les vacanciers en février. Selon la directrice des gîtes de France dans le département , il y a eu une reprise des réservations juste avant les vacances quand les français ont su qu'ils ne seraient pas confinés. Les professionnels ont enregistré des séjours plus courts et souvent de dernière minute, certains vacanciers ayant même réservé le matin pour une arrivée le soir ! Une clientèle régionale encore plus marquée que d'habitude sachant que les restaurants, les bars sont fermés. Les remontées mécaniques aussi, et si on aurait pu penser que les vacanciers habitués de la montagne allaient se reporter sur la Drôme provençale par exemple, il n'en a rien été. Les réservations dans le Vercors sont restées stables par rapport à 2020.

Véronique Duchalais était invitée de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :