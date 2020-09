La nouvelle éco : les ventes d'Opinel ont progressé pendant et après le confinement

C'est un couteau dont la forme est reconnaissable entre toute. L'entreprise Opinel, le célèbre fabricant de couteau originaire de Saint-Jean-de-Maurienne, dont le siège est aujourd'hui à Chambéry, se porte plutôt bien malgré la crise du Covid-19. L'activité est repartie, presque aussi bien qu'avant le confinement, avec même un bond de 25% au mois de juillet par rapport à l'an dernier, comme l'explique Luc Simon, le directeur général adjoint de l'entreprise.

Luc Simon, vous vous attendiez à ce que ça reparte aussi bien ?

On l'espérait mais on n'en était pas certain. Mais dès le début du confinement, on a été surpris par un trafic assez bon et surtout une augmentation du panier moyen. En France et à l'étranger, les gens ont redécouvert des activités domestiques comme la cuisine, ce qui a eu un impact sur l'achat de nos couteaux de cuisine. Et puis il y a aussi eu un engouement pour le Made in France et pour les commerces de proximité, ça s'est aussi ressenti chez nos distributeurs.

Quel est le produit qui se vend le mieux en ce moment ?

Un peu tout. Les couteaux de cuisine bien sûr, et les couteaux fermants sur juillet et août avec le retour des pique-niques et des activités outdoor. Mais au niveau international, on a eu un succès absolument incroyable sur la gamme "Le petit chef", qui est une gamme destinée aux enfants pour la cuisine. Ça a super bien marché en Allemagne, aux États-Unis.

Vous pensez que ça va continuer ?

Tout le monde s'attend à un automne difficile mais nous dans notre activité, on commence à en douter. Le mois d'août a été bon et le carnet de commandes est excellent également.

