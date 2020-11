La nouvelle éco : les ventes des cuisines alsaciennes Schmidt dopées par le confinement

Le confinement nous force à rester à la maison, et beaucoup s'occupent derrière les fourneaux. Il faut donc s'équiper. Résultat : les cuisines Schmidt rencontrent un grand succès. Les ventes ont augmenté de 50% de mai à août pour l'entreprise alsacienne basée à Lièpvre, dans le Haut-Rhin. La demande est telle qu'une cinquantaine de personnes vont être embauchées.

"Il y a un engouement pour l'habitat et pour la cuisine", déclare Laurent Blum, directeur général de Schimdt Groupe. Le confinement a forcément fermé les portes des quelques 500 magasins présents en France. Mais les ventes devraient repartir à la hausse dés l'annonce du déconfinement. "Nous allons avoir une très forte explosion en début d'année prochaine, car il y a eu beaucoup de demandes", se satisfait Laurent Blum.

Deux facteurs pour expliquer cette hausse

"D'une part, les gens passent pas mal de temps chez eux, donc ils se réapproprient leur habitat et il y a un arbitrage entre l'argent qu'on met dans la maison et l'argent mise dans les voyages. On bénéficie de ce transfert de la part des consommateurs." Difficile de prendre l'avion en pleine crise du Covid-19. Les consommateurs reportent donc leur économie vers d'autres biens de consommation.

En plus des cuisines, le confinement a fait décoller une autre gamme de produit. "L'aménagement lié au télétravail. De nombreux usagers se sont mis à télé-travailler avec des installations de fortune. Maintenant ils veulent aménager leur pièce de manière plus adaptée", décrit Laurent Blum. Les ventes de bureaux et de planches de travail ont donc également augmentées.

