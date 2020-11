La nouvelle éco : les ventes de foie gras en baisse à cause du confinement et de la crise sanitaire

C'est un produit de fête par excellence: Le foie gras. Les ventes ne sont pourtant pas à la hauteur à un peu plus d'un mois de Noël. Le confinement et la crise sanitaire empêchent les producteurs d'écouler leurs produits sur les foires et marchés