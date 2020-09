La nouvelle éco : les ventes de jacuzzis en plein boum en Alsace

Jacuzzis et SPA connaissent un grand succès en Alsace. Après le confinement, les ventes ont bondi de 50% pour certaines entreprises spécialisées avec une clientèle qui est de plus en plus à la recherche de bien-être à la maison.

Les ventes de jacuzzis et de SPA se sont envolées après le déconfinement.

C'est un secteur qui ne connait pas la crise économique du coronavirus. Les jacuzzis et SPA ont la côte, leurs ventes ont augmenté de 50% depuis le déconfinement pour certaines entreprises alsaciennes. Ces bassins à remous répondent à la demande d'une clientèle en quête de bien-être.

Les curseurs de ventes au plus haut

Dans la crainte d'un reconfinement généralisé, beaucoup voient le jacuzzi comme une activité relaxante à domicile. "Le fait d'être plus longtemps à la maison, faire moins d'activité à l'extérieur, on a forcément plus de chose à faire à la maison", déclare Yvan, chef d'entreprise dans le Haut-Rhin, venu à la Foire Européenne de Strasbourg pour trouver un modèle.

On a eu six mois de boulot en deux mois de travail" - Enzo, commercial à Coast SPA

Il n'est pas le seul à avoir eu cet engouement pour les jacuzzis. Enzo, commercial chez Coast Spa a constaté une nouvelle dynamique depuis la fin du confinement : "Quand les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, ils ont ressenti le besoin d'avoir le bien-être à la maison."

En 23 ans d'expérience, l'entreprise n'a jamais connu une hausse des ventes aussi fortes. Plus 50% depuis la fin du confinement. "Tout le stock qu'on avait est parti. A partir du mois de juin, on a fait des chiffres qu'on fait jamais", résume le directeur commercial de Coast SPA Pascal Cointeaux. Avec ce boum des ventes, l'entreprise a "six mois d'avance", assure le directeur commercial.

