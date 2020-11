Dans "La nouvelle éco" aujourd'hui, on parle maquillage et relooking avec Amélie Marthoud, responsable de "Become you". Depuis huit ans, la dijonnaise dispense ses conseils comme coach en images. Avec ce deuxième confinement, elle déploie des trésors d'inventivité pour garder la tête hors de l'eau.

La nouvelle éco : les ventes de maquillage ne baissent pas pour l'atelier "Become you" à Dijon

Amélie Marthoud, coach en image et responsable de la société, Become you, installée à Dijon depuis huit ans.

Avec ce deuxième confinement, Amélie Marthoud, a dû comme tous les commerçants dijonnais, fermer sa boutique. Sa société, "Become you", est installée depuis huit ans à Dijon. Plus de relooking sur place, ni de séances maquillage, mais la jeune femme s'adapte, elle a pu, entre autres maintenir les formations professionnelles, dans son atelier, de la place de la Libération à Dijon. "J"ai aussi réussi à garder le lien avec mes clients grâce à des tutos et des live. J'en fais un par semaine, le dimanche , sur une thématique et ça permet de garder le lien."

De la vente en ligne

Amélie Marthoud, propose aussi ses produits de maquillage à la vente sur son site internet, mais a aussi mis en place le click and collect. Dans son salon, de petits sacs de papier craft attendent d'ailleurs d'être livrés. La période est compliquée financièrement, poursuit la personnal shopper, "c'est compliqué et oui je suis inquiète car si j'ai bien bien bossé pendant le premier confinement, pour cette deuxième vague, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on est dans l'incertitude."

Pas de baisse des produits maquillage

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le confinement et le masque n'ont pas fait baisser les ventes de produits de maquillage selon la responsable de Become you. "J'ai même de nouvelles clientes, qui viennent acheter sur mon site plutôt qu'à Sephora. Elles ont envie de se faire plaisir et de se changer les idées dans cette période de morosité."

Dans l'atelier Become you, d'Amélie Marthoud à Dijon, novembre 2020. © Radio France - Stéphanie Perenon