La Nouvelle éco : les ventes de savons ont explosé avec le covid-19 pour cette boutique dans l'Hérault

Le lavage de mains est un réflexe qui s'est accru avec la crise sanitaire. Stéphane Ruiz a pu le remarquer sur ses ventes de savons de Marseille. 15 % de savons vendus en plus cette année dans sa petite boutique Massilia située près de la place de la Mairie à Mèze dans l'Hérault.

Vos ventes de savons ont explosé depuis le premier confinement. Comment l'expliquez-vous ?

Je pense que le covid-19 y est pour quelque chose car la télévision a dit qu'il fallait se laver souvent les mains avec le savon de Marseille. C'est un très bon désinfectant, justement pour le virus. Les gens apprécient énormément mes produits et reviennent. Je pense que les gens se lavent plus les mains avec le covid.

Alors ici, dans votre boutique, les savons que vous vendez, ce ne sont que des purs savons de Marseille ?

Tout à fait. Je travaille avec la dernière savonnerie artisanale et familiale de Marseille qui s'appelle la savonnerie Le Sérail. C'est une savonnerie qui se trouve dans le 14 ème arrondissement, à Marseille, et qui est déclarée entreprise du patrimoine vivant. Par rapport au mode ancestral de fabrication, c'est à dire la cuisson au chaudron avec uniquement les trois ingrédients l'huile, le sel et la soude.

Vous vendez uniquement du savon de Marseille ?

Je vends tous les produits qui viennent de la savonnerie Le Sérail. C'est à dire les cubes traditionnels ou végétal ou à l'huile d'olive. Je vends aussi les savonnettes parfumées qui sont faites à base de savon végétal et nous avons aussi toute une gamme de gels douche, shampoings et les traditionnels savons de Marseille en liquide.

Avec une multitude de senteurs possibles ?

Oui, au niveau des savonnettes parfumées, j'ai à peu près une quarantaine de parfums. Sur les gels douche aussi, pas mal de parfums différents et très agréables et très fins.

Quels sont les bienfaits de ces savons?

Ce sont des savons très neutres, déjà, et très doux pour la peau. Pour les traditionnels, vous avez l'huile végétale ou d'olive qui nourrit la peau et le sel et la soude qu'on appelle alcalis puisque c'est de la soude liquide qui désinfecte, cicatrise et assèche tous types de boutons. Et les trois ingrédients réunis, ce sont tout simplement les réparateurs de la peau puisque d'un côté, ça nourrit et de l'autre côté, ça guérit. Moi je me lave uniquement avec des pierres de savon de 300 grammes ou 400 grammes à l'huile d'olive. Je me lave les cheveux, le corps et je fais ma propre mousse à raser avec un blaireau.

Boutique ouverte tous les matins du jeudi au dimanche de 9h30 à 12h30.

Des savons dont le prix varie entre 4 euros et 5,70 euros.

Pour contacter la boutique de savons de Marseille Massilia à Mèze, par téléphone au 04 67 18 27 74.

Pour se faire livrer des savons, direction la page Facebook de Massilia ou sur le site internet.