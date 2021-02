La nouvelle eco : les ventes de vins dopées par la crise sanitaire dans l'Yonne

C'est un caviste "pas comme les autres" qui se trouve à Serbonnes, dans le nord du département. Il s'appelle Cyrille Chevillon. Il travaille depuis chez lui et utilise les réseaux sociaux pour se faire connaitre. Et depuis le début de la crise sanitaire, son activité a progressé.

France Bleu Auxerre : Pourquoi avoir fait le choix de travailler de cette manière ?

Cyrille Chevillon : Quand j'ai lancé mon activité, c'était comme ça. Au début, je me suis fait connaitre par des marchés de Noël, des salons gastronomiques. Ensuite, je me suis inscrit sur Facebook et j'ai commencé à me faire connaitre sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Je paye quand même des charges mais je n'ai pas location à payer puisque la boutique est chez moi, donc je suis gagnant là-dessus.

Vous travaillez beaucoup sur rendez vous , est-ce que le couvre feu a eu un impact sur votre activité ?

Pour moi non, en campagne, dans les petits villages, ce n'est pas comme en ville. J'ai des confrères qui ont des boutiques en ville, pour eux, c'est plus compliqué. Mais à la campagne, après 18h, il ne se passe de toute façon plus grand chose.

Le secteur de la vente de vins et spiritueux est l'un de ceux qui ont profité de la crise, avec des ventes en hausse de 20% selon certains cavistes. Est-ce aussi votre cas ?

Oui, forcément, les gens ont fait un report. Ils ne peuvent plus aller au restaurant ou dans les bars, donc forcément, la consommation à domicile s'est un peu envolée. Et puis les bouteilles sont un peu plus chères. Le coût du panier moyen a augmenté. On est plus sur du milieu ou du haut de gamme.