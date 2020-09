"La nouvelle éco" : les ventes et les réparations d'ordinateurs explosent en Sarthe

Avec le confinement et le télétravail, les ordinateurs ont été fortement sollicités. Dans les magasins spécialisés, les demandes de révision ou de réparation sont nombreuses. De même que les achats de PC portables, imprimantes et tablettes.

Les magasins spécialisés en informatique et les grandes surfaces font le même constat : les ventes et les réparations d'ordinateurs portables sont en nette augmentation ces derniers mois. Ce phénomène n'est pas uniquement dû aux rentrées scolaire et universitaire, période habituelle de forte activité. Il est également et surtout lié au confinement et au développement du télétravail. Chez "Formule PC" au Mans, la responsable commerciale, Virginie Joubert relève "10% à 15% de nouveaux clients depuis le déconfinement". Et elle note que ces personnes viennent "de tout le département".

Faire réviser son ordinateur

Virginie Joubert constate que les ordinateurs ont souvent souffert pendant le confinement. Certains appareils ont besoin d'une révision, comme celle pratiquée régulièrement sur les voitures. D'autres sont en panne. D'autres encore ont reçu "de l'eau sur le clavier". Au printemps dernier, "ces PC ont été utilisés par toute la famille, pendant des périodes longues", rappelle la responsable commerciale de "Formule PC". "Un entretien est nécessaire, comme par exemple le dépoussiérage, pour éviter la surchauffe", explique-t-elle.

Des formations à l'informatique

Les nouvelles habitudes de travail et de communication entraînent également des achats de PC, tablettes et smartphones "pour adapter le matériel aux besoins et pour faire des appels vidéo avec la famille", relève Virginie Joubert, la responsable commerciale de "Formule PC". En cette période de rentrée, le magasin de la rue Gambetta au Mans étoffe son offre en proposant des formations à l'informatique "pour les débutants, les personnes qui veulent mieux maîtriser Word, Excel ou Powerpoint", détaille Virginie Joubert. "Nous nous sommes rendus compte, pendant le confinement, qu'il existait un réel besoin", indique-t-elle.

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Main