La nouvelle éco : les vêtements bio de Poudre Organic se vendent bien

La marque française Poudre Organic est née à Auxerre en 2014. Des vêtements aux matières naturelles issues de l'agriculture biologique destinés aux bébés aux enfants et aux femmes. Une entreprise et une boutique qui rayonne à l'international grâce à ses ventes en lignes. L'auxerrois Quentin Frottier est le co-fondateur de Poudre Organic avec sa compagne Manon.

-Votre entreprise est en plein développement, ça veut dire que la crise sanitaire n'a pas été un frein, au contraire, elle aurait plutôt eu un effet positif ?

Oui, elle a contribué à faire connaitre nos produits. Après, dans les faits, c'est une difficulté pour la production parce que des ateliers de confection au Portugal ont été rudement touchés par cette crise sanitaire. Donc, ça veut dire moins de main d’œuvre dans les ateliers de confection et un peu de retard sur la livraison des productions. Parallèlement à cela, il y a eu une demande des clients qui est croissante. Donc, oui, il y a eu un impact de cette crise pour la production. Mais finalement, le tout est assez bénéfique pour l'essor économique de la société.

-Comment vous l'expliquez ? A votre avis, pourquoi vos produits plaisent autant ?

Je pense que c'est un bon mixte entre une qualité dans la production et un prix qui reste relativement accessible pour pouvoir habiller ses enfants au quotidien. Et ce alors que nous proposons des vêtements de moyenne voire haute gamme.

-Vous avez opté pour le respect de l'environnement, le respect aussi de ceux qui travaillent pour vous. Votre clientèle apprécie ?

C'est une image qu'on essaie de dégager, puis de mettre en avant parce que c'est important. Les ateliers, maintenant, on les connait bien, nous travaillons avec eux depuis le début. On connait les couturières de ces mêmes ateliers. On essaye aussi de travailler avec des matériaux écologiques : du coton issu de l'agriculture biologique qui consomme par exemple moins d'eau qu'un coton classique. Il pousse principalement en Turquie, au plus proche de chez nous. Parallèlement à ça nous essayons de développer d'autres produits composés, par exemple de lin, qui pousse naturellement dans le nord de la France. Tout cela participe à une marque un peu plus écologique et à une mode plus durable.

-Vous vendez essentiellement sur Internet, mais aujourd'hui, vous avez aussi deux boutiques à Paris, mais également à Auxerre.

On a ouvert notre première boutique près du canal Saint-Martin, dans le 10ème arrondissement de Paris, rue du Château d'Eau, plus précisément ou nous sommes implantés depuis décembre 2018. Çà fonctionne très bien. Le problème a été les fermetures répétées à cause de la crise sanitaire mais cela a été le cas pour beaucoup de monde. Et puis, depuis peu nous avons aussi ouvert une boutique au niveau local, dans l'Yonne, car nous avions une grosse demande de notre clientèle. Donc, nous sommes situé dans le passage manufacier, un magnifique passage situé dans la rue Fécauderie à Auxerre.