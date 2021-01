La nouvelle éco : les vêtements Tajinebanane pour allaiter partout, tout le temps

S'il y a une entreprise qui réussit, c'est bien Tajinebanane. Depuis 2018, la marque vend des vêtements dédiés à l'allaitement qui ont su convaincre plus d'une maman. En décembre elle s'est même offert un pop-up store, quelques jours avant les fêtes. Une première expérience en boutique qui devrait être renouvelée dès le mois d'avril de manière pérenne, à Bordeaux.

Une galère de maman

Pour Tajinebanane, l'histoire commence en 2017. À ce moment-là Alison Cavaillé est aide soignante et elle vient d'accoucher de son troisième enfant. Des complications l'obligent à porter des pansements sur son ventre pendant une longue période : "en plein hiver, _j'ai eu besoin d'avoir des vêtements pratiques pour pouvoir allaiter sans lever mon pull_", raconte la trentenaire avant d'ajouter, "mais je n'ai pas du tout trouvé chaussure à mon pied dans ce qu'on me proposait".

C'est là que l'ingéniosité se crée. La jeune femme attrape le "t-shirt XXL" de son compagnon, y fait deux trous, glisse un gilet en dessous et le tour est joué. "J'ai tenu trois semaines avec ça avant de me dire qu'on pouvait faire mieux… et on a fait mieux" sourit-elle.

"Incapable de coudre un bouton", elle décide de faire appel à une couturière avec la simple ambition de créer quelques vêtements pour elle et ses proches. Mais en partageant ses créations sur son profil Instagram, elle attire très vite l'attention d'autres mamans. En quelques jours seulement, elle fait le choix de se lancer entièrement dans l'aventure Tajinebanane, avec son frère Marvin. Six mois plus tard, ils étaient une quinzaine de salariés à faire partie de "la mif" (la famille), comme ils aiment s'appeler.

Démocratiser l'allaitement

Les vêtements Tajinebanane sont aujourd'hui vendus dans plusieurs boutiques de France et même ailleurs dans le monde. Si la marque s'exporte si bien ce n'est pas pour rien, il n'existe que peu – voire pas – d'autres offres comme celle-là.

"La marque n'aurait peut-être pas aussi bien marché si on s'était lancé en Belgique ou au Canada", pense Alison Cavaillé.

Pour la jeune entrepreneuse, la France a encore du retard à rattraper. Si dans d'autres pays les femmes ne rencontrent pas de problème à allaiter leur enfant en public ce n'est pas le cas dans l'hexagone. "On a vraiment besoin d'un vêtement particulier, que ce soit par pudeur ou pour éviter le regard des autres", reconnaît-elle. Alors, avec sa marque et son compte Instagram, elle tente aussi de faire passer certains messages. "Rendre l'allaitement visible ça permet déjà _de dédramatiser, de réconforter ou de se faire une idée_", explique Alison. Et il faut croire que cela fonctionne, elle raconte qu'elle reçoit chaque jour des messages de jeunes mamans qui se sont décidées à allaiter grâce à la marque Tajinebanane.