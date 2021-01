La Nouvelle Eco : les vignerons catalans touchés par de nouvelles taxes aux Etats-Unis

Donald Trump va quitter la présidence des Etats-Unis en laissant derrière lui un cadeau de départ au goût amer pour les producteurs de vins. A partir du 12 janvier, de nouvelles taxes seront imposées à un certain nombre de produits européens, dont les vins. Le résultat d'un bras de fer commercial qui ne concerne pas les producteurs, puisqu'il s'agit d'un conflit opposant les constructeurs Boeing et Airbus.

"Nous sommes résignés" souffle Laurent Girbau. Invité ce lundi matin de la Nouvelle Eco sur France Bleu Roussillon, le président du syndicat des vignerons dans les Pyrénées-Orientales déplore une énième mauvaise nouvelle pour le monde de la viticulture : "2020 a été une année terrible pour les vins du Roussillon".

En cause : un mildiou particulièrement puissant qui a fait "énormément de mal" aux viticulteurs catalans, et la fermeture des bars et restaurants, débouchées importants pour les vins.

Parmi les changements de ces nouvelles taxes américaines, le degré. Les vins supérieurs à 14 degrés pourraient maintenant être concernés. "Les viticulteurs s’étaient organisés sur des vins rouges ou rosés avec des degrés importants, pour échapper aux premières taxes. Malheureusement, ils seront maintenant eux-aussi impactés. Ce sont des négociations internationales entre les Etats-Unis et l’Europe, et nous allons en faire les frais".

Le marché américain est devenu au fur et à mesure des années de plus en plus importants pour les vins catalans. "Nous y vendons des vins doux naturels, des rouges et des rosés. Il faut bien dissocier le volume et la valeur. Parfois nous ne vendons pas de gros volumes, comme aux Etats-Unis, mais cela amène énormément de valeur aux entreprises."

Les consommateurs locaux au rendez-vous des fêtes de fin d’année

Pendant les fêtes, "le consommateur du département a joué le jeu" se réjouit Laurent Girbau. Mais cela risque d’être insuffisant pour de nombreux professionnels.

Les mois qui viennent s’annoncent encore douloureux. Toutefois, le président du syndicat des vignerons veut envoyer un message d’espoir : "Cela va être dur, bien entendu. Il faudra faire le dos rond pendant encore quelques mois. Mais il y a de quoi faire, nous avons un département magnifique et nous allons rebondir."

L’interview de Laurent Girbau dans la Nouvelle Eco est à ré-écouter en podcast sur le site internet de France Bleu Roussillon.