La cave coopérative du Tarn-et-Garonne (et du Lot-et-Garonne) organise le "Printemps du Brulhois" ces 21 et 22 mai. Deux jours d'animation et de dégustations de vins.

La nouvelle éco : les vignerons de Brulhois fêtent le printemps, et veulent séduire avec leur rosé

Avec le soleil, les apéros sont de retour en terrasses, et le vin rosé est de sortie. Celui des vignerons du Brulhois sera d'ailleurs à l'honneur, ce week-end, pour le "Printemps du Brulhois", organisé par le groupe viticole.

Les vignerons de Brulhois sont nés en 2002 du rapprochement entre la cave coopérative de Donzac (Tarn-et-Garonne) et celle de Layrac (Lot-et-Garonne). Le groupe produit des vins rouges, des blancs et des rosés, avec différents cépages : Merlot, Cabernet franc, Tannat, mais également du Cabernet Sauvignon, du Malbec, du Fer servadou, et du l'Abouriou "qui est un cépage très local de la vallée de la Garonne" précise Christian Guérin, le directeur des Vignerons du Brulhois.

Mais en terme de produits, c'est bien sur le vin rosé que mise le groupe depuis quelques années déjà, rappelle Christian Guérin : "plus de 50% de nos vins sont des rosés, des secs ou doux. Notamment le Grain d'Amour, qui est un produit à base de muscat qui est doux, et qui est un produit qu'on fait depuis les années 2000".

Avec la baisse de consommation en France, l'avenir est dans l'export

Tous vins confondus, les Vignerons du Brulhois produisent entre 8.000 et 10.000 hectolitres par an. Mais le directeur s'interroge évidemment sur l'avenir, avec une baisse de la consommation de vin qui est régulière en France depuis les années 2000. Elle était d'une cinquantaine de litres par an par personne, elle de 38 aujourd'hui.

Le groupe tarn-et-garonnais mise donc aujourd'hui sur l'international. "Le Québec est notre plus gros marché à l'export" précise Christian Guérin, qui indique que les goûts sont très différents selon les pays. Si les Québécois plébiscitent les produits traditionnels en AOC, rouges et rosés, la Belgique choisit des vins plutôt doux type Grain d'amour. "Chaque marché a un peu sa spécificité et sa demande" juge Christian Guérin.