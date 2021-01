La nouvelle éco : les villes de Mayenne et Laval candidates au dispositif Territoires Zéro Chômeur

L'ambition est avant tout humaine : redonner du travail, en CDI, à des chômeurs de longue durée, volontaires, en créant des emplois utiles à la vie économique et sociale d'un territoire. Le tout sans surcoût pour la collectivité, les salaires sont en effet financés par l’argent des différentes aides publiques versées aux inactifs, allocation chômage, RSA, autres minimas sociaux...

Les personnes sont recrutées par une entreprise à but d’emploi qui fonctionne à l’inverse d’une entreprise classique, et qui n'est pas concurrentielle. Les activités sont adaptées aux compétences de chacun, dans des secteurs divers, allant de la recyclerie à la création de mobilier à partir de palettes de bois, en passant par une épicerie ambulante ou une blanchisserie, par exemple.

Pas très loin de chez nous, à Pipriac, en Ille-et-Vilaine, Territoire Zéro Chômeur est une réussite estime Denis Prost, l'un des porteurs du projet : "nous avons créé notre propre entreprise en 2017. Nous avons embauché 105 personnes depuis. On va dans les interstices de l'économie. On encourage les autres collectivités à s'engager avec des points de vigilance comme la taille d'un territoire, pas trop grand, le nombre de personnes à embaucher, entre 100 et 200. Si on se donne les moyens, si il y a une réelle volonté politique, d'investissement, ça crée une dynamique locale dans tous les domaines".

Territoire Zéro Chômeur expérimenté à Pipriac, commune bretonne au Sud de Rennes Copier

Depuis le lancement de ce dispositif il y quatre ans, près de 1.000 chômeurs ont ainsi retrouvé du travail grâce à ces entreprises pas tout à fait comme les autres, dans une dizaine de territoires qui se sont lancés les premiers dans cette expérience solidaire.

En raison de la crise liée à l'épidémie de Covid, l'initiative peut s'avérer payante pour en amortir les effets néfastes et infléchir la courbe du chômage.