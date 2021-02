La nouvelle éco : les vins AOC Condrieux souffrent de la crise du Covid et des taxes douanières aux USA

Invité de la Nouvelle Eco ce lundi matin, Christophe Pichon, président du syndicat des vignerons AOC Condrieu qui regroupe 70 producteurs (de Côte Rôtie, Saint Joseph et Vins de Vienne) et viticulteur avec 20 hectares de vignes en Isère, dans le Rhône et en Ardèche.

Avant de parler des conséquences de la crise sanitaire sur les ventes de vins AOC Condrieu, est-ce que vous souffrez de ces nouvelles taxes douanières de 25 % mises en place par l'administration Trump juste avant son départ sur les vins français importés ?

Les conséquences pour l'Appellation d'Origine Contrôlée Condrieu qui exporte 5 à 6 % aux États-Unis sont assez importantes. Même si on considère que l'ensemble des vins ne vont pas être touchés parce qu'il y une proportion de clientèle assez aisée qui va pouvoir absorber ces 25 % supplémentaires. Mais c'est quand même malheureusement un pourcentage de vins qui risquent de se retrouver invendus sur ce marché.

Est-ce que cela peut être compensé par le marché français ?

Le marché français n'est pas prêt à compenser puisque le Condrieu est vendu pour 27 ou 28 % dans les restaurants qui sont fermés actuellement à cause des mesures sanitaires. Ce sera un pourcentage supplémentaire qui sera difficile à écouler et à compenser par un autre marché.

Comment votre profession a vécu la crise du Covid, les confinements, la fermeture des restaurants .. vous avez reçu des aides de l'État ?

Non, parce que tous les vignerons se sont mis en marche pour trouver d'autres réseaux de commercialisation, comme l'e-commerce. Mais le pourcentage de perte de chiffre d'affaires n'était pas assez important pour que nous touchions des aides.

Vous avez continué à travailler, même pendant les confinements, parce que le travail dans les vignes ne peut pas s'arrêter ?

Oui, nous avons eu l'autorisation de continuer à travailler dans les vignes parce qu'il faut y être toute l'année. Heureusement. Mais nous avons aussi continué mais aussi à commercer, essentiellement auprès de notre clientèle de particuliers qu'on a sollicités et re-sollicités de nombreuses fois, et qui ont plutôt bien joué le jeu. Et on les en remercie.

Vous avez aussi pu vendre chez cavistes qui ont pu rester ouvert ?

Oui, ils ont retrouvé aussi une bouffée d'oxygène, puisque les habituels salons n'ont pas eu lieu. Et les cavistes ont bien travaillé à ce moment-là, et ont pu compenser une baisse des ventes en restauration.

Comment vous voyez l'avenir et notamment l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis, est-ce que ça vous donne l'espoir de voir les taxes douanières supprimer, et donc les exportations retrouver leur niveau ?

Non, on y croit pas trop. Pour la simple et bonne raison que que c'est du pain béni pour Joe Biden, cette taxe votée juste avant qu'il arrive et qui ne sera pas impopulaire pour lui . Donc on pense pas qu'il ne reviendra pas dessus. On peut toujours rêver mais pour l'instant on n'y croit pas du tout