La Nouvelle éco : Les vins des Costières de Nîmes se dégustent à distance et "en ligne"

Le Syndicat des vignerons de l’AOC Costières de Nîmes s’adapte au contexte sanitaire et innove avec un " webinar " inédit à destination des cavistes, restaurateurs et sommeliers parisiens. L’objectif : leur permettre de découvrir à distance 36 vins de l’appellation.

Il fallait y penser ! L'AOC Costières de Nîmes vient de proposer une dégustation de vin en ligne, à distance. Quelle est cette prouesse technique ? En fait, une box contenant des échantillons a été envoyée à des cavistes, restaurateurs et sommeliers à Paris (65 professionnels au total). La suite : une masterclass en ligne, via Internet, animée par le sommelier parisien Pierre Vila Palleja.

La première appellation de France à réaliser une telle expérience

Fanny Molinié-Boyer, vice-présidente de l’appellation Costières de Nîmes et vigneronne au Château Beaubois. "On a ouvert de nouveaux outils de communication. On a créé une box. Il y a 36 échantillons de vin. Ce sont de petits fioles de 2 centilitres, prélevés à partir des bouteilles de nos vignerons". Le retour d'expérience ? "Il y avait des étoilés, des cavistes, des blogueurs, ça a été pour eux un vrai coup de coeur"

"Pari réussi. On était très attendu. C'est un outil qui va être amené à se développer" Fanny Molinié-Boyer, vice-présidente de l’appellation Costières de Nîmes et vigneronne au Château Beaubois.

L'AOC Costières de Nîmes, c'est 4 500 hectares de vignes entre Nîmes et Camargue, 78 domaines, 11 caves coopératives, 30 millions de bouteilles par an. La répartition : 50 % rouge, 43% rosé, et 7% blanc.