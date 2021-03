La nouvelle éco : leur métier c'est livrer l'apéro, partout en Sarthe

L'idée était dans leurs têtes depuis plus d'un an mais ils reconnaissent que la période s'y prête bien. Deux Sarthois ont créé "apéro Le Mans", une entreprise de livraison spécialisée, qui intervient en fait dans toute la Sarthe.

En l'absence de bars ouverts "il y a plus de demande que ce qu'on avait prévu" selon Kévin Ledon, l'un des associés. "Une dizaine de commandes le jeudi soir, entre 15 et 20 le vendredi et plus de 20 le samedi. En majorité des clients plutôt jeunes dans l'agglomération du Mans, mais sous sommes aussi allés à Sablé, à Mamers...".

Embaucher et franchiser

Les deux associés aimeraient "embaucher cette année" et envisagent un développement dans d'autres villes, par exemple sous forme de franchise.