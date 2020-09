La nouvelle éco : Life Medical Control veut développer le dépistage de l'AVC à domicile

"On estime qu'avec la notion de prévention primaire on pourrait prévenir jusqu'à la moitié des AVC", explique Claire Bory, chef de projet marketing chez Life Medical Control. Voilà l'ambition de la petite entreprise de deux salariés (Claire et son père, Noël Bory) basée à Saint-Priest-en-Jarez. Elle a développé, avec des cardiologues du CHU de Saint-Étienne, un dispositif qui permet de mesurer à domicile trois facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral (fibrillation atriale, apnée du sommeil et dérèglement du système nerveux autonome), baptisé NeuroCoach.

Facteurs asymptomatiques

"Il s'agit d'un petit boîtier qui fonctionne comme un électrocardiogramme en ambulatoire", détaille Claire Bory, "l'idée étant de fournir à n'importe qui de chez soi une information sur sa santé". Cette démarche personnelle est d'autant plus intéressante que les facteurs mesurés sont souvent asymptomatiques.

L'appareil est utilisé par chaque personne qui en fait la demande pendant une nuit, les données mesurées chez la personnes (grâce à deux électrodes) sont stockées dans le boîtier et analysées ensuite par Life Medical Control. Une centaine de pharmacies de la région Auvergne-Rhône-Alpes proposent le dispositif, mais la demande peut aussi se faire par le site internet de NeuroCoach.

