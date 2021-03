La Nouvelle Eco - Limoges : AirMems touche 2 millions d'euros du plan de relance pour des composants innovants

Une start up de Limoges serait-elle sur le point de devenir un des leader Européen en matière de circuits radiofréquences de hautes performances ? C'est en tout cas l'ambition d'AirMems, qui développe des composants et circuits électroniques que l'on peut trouver dans des satellites ou encore dans le domaine de la Défense. L'entreprise a mis au point une nouvelle génération de micro-communateurs, pour laquelle elle vient de décrocher une subvention de deux millions d'euros dans le cadre du plan de relance.

Le soutien du plan de relance rassure les investisseurs

"Ces nouveaux composants consomment moins d'énergie et ils permettent également de réduire les coûts par rapport aux technologies actuelles" assure Romain Stefanini, le PDG d'AirMems. Pour un satellite par exemple, il estime que les coûts pourraient baisser de trois à cinq fois, puisqu'ils permettent aussi de réduire la taille des satellites, grâce à des composants "jusqu'à mille fois plus petits."

L'innovation remonte à 2019, des brevets ont été déposés, mais pour passer à la fabrication industrielle de ces composants, la start up avait prévu une levée de fonds en 2020. Projet en partie contrecarré par la crise sanitaire, car "les investisseurs sont devenus frileux" explique Romain Stefanini. Le plan de relance est donc tombé à pic, car il fait office de garantie aux yeux des investisseurs et a donc permis de les rassurer.

Une technologie prometteuse, dans l'espace et au-delà...

L'objectif est de construire une usine et de développer l'entreprise qui compte actuellement 7 salariés. "A court terme on va passer à 25 ou 30 salariés et en 2030 on vise 100 salariés, avec un élargissement vers des marchés plus grand public." Au-delà des marchés stratégiques que son le spatial, la Défense et l'instrumentation, AirMems pourrait aussi intégrer ses technologies dans l'automobile ou les téléphones portables, précise le PDG. Avec à la clé, plus de clients et une hausse du chiffre d'affaire.