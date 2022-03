La nouvelle éco : Limougeotte, l'application qui permet de tout savoir sur ce qui se passe à Limoges

Evènements culturels, sportifs et autres animations, c'est tout ce qu'a décidé de répertorier sur l'application "Limougeotte" Alexis Boulaiz. Il a créé cette appli il y a quelques mois dans l'idée de montrer qu'à Limoges et dans toute la Haute-Vienne il se passe plein de choses. "J'en avais assez d'entendre dire qu'il ne se passait rien ici" explique Alexis Boulaiz. "Quand on essaie de trouver un évènement on cherche beaucoup de temps à trouver et c'est pour cela que j'ai décidé de créer cette application" poursuit-il, en précisant que son application se veut humaine. "On parle avec l'application et on vit avec l'application, elle est axée sur l'évènementiel et on doit pouvoir l'utiliser au quotidien".

Il quitte l'éducation nationale pour se lancer dans l'aventure

Alexis Boulaiz était auparavant professeur de mathématiques, mais il a suivi plusieurs formations. Et pour lui ce n'est pas incompatible avec son nouveau projet de vie. "Je suis curieux de tout et j'aime résoudre les problèmes, c'est ce qui fait le lien entre les deux et quand on est prof de maths on essaie de résoudre les problèmes de manière la plus efficace possible et là j'essaie aussi d'être efficace" explique le fondateur de l'appli Limougeotte.

2.000 à 3.000 évènements par mois en Haute-Vienne

La tâche est immense reconnait encore Alexis Boulaiz car selon lui il se passe entre 2.000 et 3.000 évènements par mois à Limoges et en Haute-Vienne. Il faut donc remettre à jour régulièrement l'application.

Alexis Boulaiz le fondateur de l'application "Limougeotte" - ©Alexis Boulaiz

Et depuis son lancement l'application connait déjà du succès. "Je suis passé de trois collaborations à 30 en novembre, aujourd'hui j'en ai plus d'une soixantaine avec notamment des associations et des collectivités qui ont envie que le projet se développe" explique encore Alexis Boulaiz qui comptait aussi plus de 6.000 téléchargements début mars.