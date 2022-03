Rafraîchir ses étagères et mettre fin à la corvée de l'histoire à raconter chaque soir à son enfant : c'est la promesse d'Emilie Peinchaud, entrepreneuse toulousaine, avec la box Little Totem pour les enfants de moins de 10 ans. Une box contenant des livres soigneusement choisis et activités.

La nouvelle éco : Little Totem, la box de livres culottée et créative pour les 0-10 ans

Maman, papa, tu peux me lire une histoire ? Fini la corvée de se dire chaque soir : qu'est-ce que je vais lire ou imaginer comme histoire à mon enfant ? C'est la promesse de Little Totem, une marque toulousaine lancée par l'entrepreneuse Emilie Peinchaud. Jusqu'à 10 ans vos enfants, et vous, peuvent profiter de boites sur-mesure, que vous commandez en ligne, où l'on retrouve deux livres sélectionnés soigneusement (des livres engagés, égalitaires entre filles-garçons), des podcasts et des activités créatives à réaliser ensemble. L'idée est de rafraîchir les étagères et de proposer une innovation pour les parents. Pour le plus grand plaisir des petits, des mamans et des papas.

Ça part du constat que quand on est parent, "on répète un peu ses lectures le soir de manière robotique et on a besoin de temps en temps de se mettre un petit coup de peps, de venir bousculer un peu cette habitude qui parfois est un peu lassante quand on est parent", explique Emilie Peinchaud, maman de deux jeunes enfants.

Une box culottée et créative

Culottée, pour venir un peu bousculer l'ordre établi, parce que les livres jeunesse sont un vrai véhicule de stéréotypes assure Emilie. Créative, car Little Totem compte s'attacher à montrer que le livre, avant tout, c'est une petite œuvre d'art. Le côté innovant de ces boîtes, est d'accompagner les livres avec des contenus, notamment des podcasts, des petits audios à grignoter, qui vont venir donner du sens aux lectures, avec un livret d'accompagnement aussi des fun-facts, des jeux et des petites cartes à collectionner d'une box à l'autre pour découvrir l'univers des artistes.

L'idée est venue de Berlin

À Berlin, Émilie Peinchaud, avait une librairie jeunesse dans laquelle toute la journée, pendant plusieurs années, elle a vu défiler des familles. Elle s'est alors rendu compte que ce n'était pas forcément facile et évident pour le parent d'aller chercher des livres qui ne trimballent pas des tonnes de stéréotypes et aussi, ce n'est pas forcément évident, d'être toujours créatif avec son enfant.

Objectif atteint sur Ulule, plateforme de financement participatif en ligne

L'objectif était de 3 500 euros pour bien se lancer et finalement l'équipe de Little Totem a atteint plus de 2 fois l'objectif. La campagne dure jusqu'à ce soir minuit et ensuite, et les premiers colis vont partir dans la foulée, pour ceux qui ont participé. Les commandes seront possibles sur le site internet qui sera lancé début avril.