La nouvelle éco : locations encore en berne pour les vacances de printemps dans la montagne catalane

Avec les nouvelles restrictions de déplacement, peu de vacanciers ont loué en Cerdagne et Capcir pour ces vacances de printemps. Dans la lignée d'une saison hivernale très difficile.

La montagne catalane s'apprête à vivre de nouvelles vacances scolaires avec des restrictions sanitaires pénalisantes pour les professionnels du tourisme. Conséquence de l'interdiction de déplacement au delà de dix kilomètres autour du domicile, les locations saisonnières sont loin de faire le plein en Cerdagne et Capcir pour ces vacances de printemps. "Cette limitation ne permet pas de venir passer un séjour chez nous" confirme Paulette Arpajou, agent immobilier aux Angles et administratrice de la FNAIM 66. "Certaines personnes ont anticipé et sont venus passer ce troisième confinement en télétravail à la montagne mais c'est vraiment à la marge. Il y a encore un vrai défaut de clientèle".

Après un hiver où les remontées mécaniques sont restée fermées, l'embellie n'est donc pas encore pour demain et les réservations de l'été peinent encore à s'amorcer. "Les habitués où les gens qui avaient choisi de repoter leurs séjours de février ont déjà rédigé leurs contrats de location, sur des périodes souvent plus longues, mais pour l'instant les réservations pour juillet-août sont plutôt timides".