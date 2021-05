La Nouvelle éco : louer ses meubles (mais pas que) plutôt que de les acheter

La société Loc and Roll propose la location de meubles, de linge de maison, de vaisselle ou de mobilier de jardin. Lancée en région parisienne il y a un peu plus d'un an, elle arrive dans l'Hérault.

La fondatrice de Loc and Roll est Estefenia Gonzales de Ubieta. Elle a lancé sa société en février 2020 dans le Val d'Oise, aujourd’hui elle arrive dans l'Hérault.

Expliquez-nous le principe de Loc and Roll

C'est une société de location de mobilier, articles de décoration, électroménager et tout ce qui peut servir à équiper une maison, donc on loue des tables, des chaises, des matelas, mais aussi des rideaux et des articles du quotidien : vaisselle... etc. L'idée est vraiment de répondre aux besoins temporaires en termes d'ameublement.

Et qui peut avoir besoin de louer ce genre de choses ?

Si vous vous rendez compte la vie, finalement, elle est faite d'étapes. Vous avez l'arrivée d'un premier enfant, des études, des mutations professionnelles, des séparations même et toutes ces étapes sont souvent associées à des besoins spécifiques en termes de mobilier mais qui sont des besoins temporaires. Aujourd'hui, comme on n'a pas d'autres options, on finit par dépenser des sommes qui peuvent être importantes dans des meubles et des objets que, à terme, on ne veut pas garder. Une fois leur mission remplie, ils vont devenir un problème parce qu'il va falloir les stocker ou les transporter... etc.

Comment vous,, l'idée vous est venue de vous lancer sur ce créneau ?

L'idée est venue par mes parents. Ils étaient expatriés aux Etats-Unis où le concept existait déjà, et donc ils en avaient fait l'usage. Quand ils m'en ont parlé au cours d'un déjeuner, ils m'ont expliqué que ce système existait là-bas et qu'il leur a vraiment simplifié la vie. C'est resté dans ma tête et au fur et à mesure que le temps passait, je me disais que j'aurais bien utilisé ce service moi-même. J'étais étudiante dans une ville qui n'était pas la mienne, j'ai eu des enfants et tout et tout, et c'est comme ça que je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait intéresser beaucoup de personnes à des stades différents de leur vie.

Est ce que vous pouvez me donner un exemple de ce que ça pourrait me coûter ?

D'abord il faut vous préciser que quand on loue les produits, on fournit systématiquement un service clef en main. Les produits sont livrés à la date de votre choix, maintenant ou dans trois mois, ils sont montés, ils sont installés chez vous et ils sont repris à la fin du contrat et tout ça, c'est inclus dans nos loyers. On a un site, avec un catalogue en ligne, là vous allez choisir votre durée de location et vous pourrez choisir les produits qui vous intéressent et voilà, vous passez une commande. Nous, par la suite, on va vous contacter pour convenir d'un créneau pour vous livrer les meubles et les installer chez vous. Jusqu'à la fin de votre contrat vous êtes prélevé tous les mois du montant correspondant à la mensualité et à la fin du contrat, on vient reprendre les meubles, sauf si vous voulez prolonger. On fait des contrats très souples, on peut les rallonger on peut les raccourcir, on va juste ajuster les mensualités.

Combien ça peut me coûter, est-ce que vous pouvez donner un exemple ?

Les prix vont dépendre du produit et de la durée de location parce qu'on fait des prix dégressifs. Plus vous partez sur une durée longue moins vous payez par mois. Si par exemple, on prend un pack bébé avec un lit à barreaux, une armoire, une commode... etc, ça pourrait démarrer à peu près à 14 euros par mois si vous partez sur 60 mois, la durée la plus longue, et ça reviendrait à peu près à 200 euros si vous ne louez que pour un mois parce qu'évidemment, nous, on doit vous le monter et ça nos coûte pareil que vous partiez sur 60 mois ou sur un mois.