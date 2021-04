La nouvelle éco : "ma cuisine" de Romain Baudran à l'assaut des entreprises et des particuliers du Grand Alès

La nouvelle éco à Vézénobres où Romain Baudran s'est lancé dans la vente de plats cuisinés qu'il confectionne (circuits-courts) lui-même et livre aux particuliers et aux entreprises du Grand Alès. Un gros mois de fonctionnement et des perspectives encourageantes.