La nouvelle éco : Mademoiselle Vrac, l'épicerie sans emballage, ouvre un magasin à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le réseau Mademoiselle Vrac s'installe à Château-Gontier-sur-Mayenne. La franchise offre une opportunité de consommer juste et bien avec pour objectif de réduire les déchets inutiles. Cette enseigne a vu le jour en 2017 sous l’impulsion de deux Normandes. Il existe aujourd'hui 16 magasins.

C'est en discutant avec elles, partageant avec les deux fondatrices les mêmes valeurs, que Sonia Leclerc s'est lancée dans l'aventure dans la deuxième ville du département : "ça fait quatre ans que je suis à mon compte, je suis déjà commerçante mais j'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai fait des recherches sur internet et je suis tombée sur Mademoiselle Vrac et j'ai aussitôt adhéré au concept, une épicerie sans emballages. On peut aussi proposer des bocaux en verre à la vente. Nous sommes actuellement en travaux, il va y avoir la mise en place et on sera prêt".

L'épicerie Mademoiselle Vrac de Château-Gontier-sur-Mayenne ouvrira à la fin du mois de février au 7 rue Gambetta. Une large gamme de produits, en grande majorité bio, sera proposée à la clientèle avec plusieurs centaines de références alimentaires, produits d'hygiène, cosmétiques, articles ménagers et accessoires de cuisine et salle de bain.