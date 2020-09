La Nouvelle Eco : MagicPallet lève 2,5 millions d'euros

Dans le monde d'après, les camions ne pullulent plus sur les routes, et encore moins à vide. C'est le pari de Pierre-Edouard Robert, fondateur de l'entreprise MagicPallet dont l'activité a déjà permis d'éviter l'émission de 600 tonnes de CO2.

MagicPallet a été créée sur un constat : pour transporter des marchandises, les transporteurs routiers utilisent des palettes. Mais ces palettes ne leur appartiennent pas. Ils doivent donc les rendre à leurs clients. Ainsi, de nombreux camions traversent la France pour rendre ou récupérer des palettes. En instaurant l'échange, l'entreprise montpelliéraine permet aux transporteurs de récupérer localement des palettes et éviter ainsi des kilomètres inutiles.

MagicPallet vient de lever des fonds à hauteur de 2,5 millions d'euros. Grâce à cette ouverture de capital, l'entreprise prévoit de recruter, de se développer à l'international et de développer un service dédié aux grands comptes :

"Nous avions une petite équipe de cinq personnes. Nous avons prouvé que ça marchait. Désormais, nous voulons nous déployer le plus haut possible, d'abord en France et ensuite très vite en Europe. Nous avons ouvert notre service à des grands comptes industriels et distributeurs. Nous avons donc développé un nouveau modèle, un nouveau suivi, un nouveau service, justement pour accueillir ces nouveaux clients comme Carrefour, Leroy-Merlin, Décathlon... Tout cela demande bien sûr des ressources"