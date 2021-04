La nouvelle éco : Mail Boxes Etc s'installe à Pau et aide à la vente à distance

Depuis quelques jours, une nouvelle enseigne s'est allumée sur l'avenue Jean-Mermoz à Pau. Mail Boxes Etc s'est installée en Béarn avec une solution pour les entreprises qui arrive à point nommé avec cette nouvelle période de confinement.

Si l'enseigne, née aux Etats-Unis en 1980 avant d'être rachetée par un groupe italien, est déjà très implantée dans le monde, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre dans la cité royale. Derrière ce défi, Loïc Satche. Cet entrepreneur connaît bien le monde des entreprises, puisqu'il a passé vingt dans au coeur de la formation professionnelle. Et après avoir accompagné des salariés pour développer de nouvelles compétences, il s'est lancé dans sa propre aventure.

Au 188 avenue Jean-Mermoz à Pau, il propose un service clé-en-main pour la vente à distance. Entreprises, producteurs, et même particuliers, Mail Boxes Etc vous accompagne dans la vente à distance de vos produits, du simple envoi jusqu'à la gestion complète des stocks, des garanties de réception et de la gestion du transporteur.

Une véritable aubaine à l'heure où ce troisième confinement démarre et où les professionnels béarnais ont eu le temps, au cours de ces douze derniers mois d'épidémie, de développer leurs services de vente à distance.

Mail Boxes Etc propose également de l'impression de supports de communication, de la location de boîtes aux lettres et même de la domiciliation d'entreprises. Un véritable acteur nouveau pour accompagner le développement des entreprises et des entrepreneurs de Pau et du Béarn.

Ecoutez et réécoutez La nouvelle éco avec Mail Boxes Ets à Pau

Retrouvez tous nos coup de projecteur et l'actualité éco en Béarn et en Bigorre, en réécoutant La Nouvelle Eco de France Bleu Béarn Bigorre ici.