La nouvelle éco - Maison & services recrute en Côte-d'Or

Vous recherchez un emploi ne nécessitant pas de gros diplômes? Maison & Services recrute à Dijon. Vous avez le temps de préparer votre CV, car les entretiens entre les candidats et l'employeur, en l'occurrence David Nero, le gérant de Maison & services à Dijon, sont prévus le jeudi 7 avril prochain. Ce sera au cours d'une journée portes ouvertes spécialement prévue pour ce job dating. L'idée, c'est une rencontre de dix minutes pour présenter les postes à pourvoir. Entretien.

David Neron, gérant de Maison & Services à Dijon - Maison & Services

Que propose Maisons et Services exactement?

Sur Dijon, on propose trois services chez les particuliers. Tout ce qui est prestations ménagères, c'est à dire le ménage et le repassage, tout ce qui est prestations d'entretien de jardin et prestations de nettoyage. Cela va du simple lavage de vitres de maisons ou d'appartements à des travaux de nettoyage de logement suite à un déménagement ou à des travaux.

Quelle est la différence entre Maison & Services et des structures comme l'ADMR par exemple?

L'ADMR est une association qui aura pour vocation le maintien de la personne à domicile principalement. Ce n'est pas notre cas. On reste sur une prestation de confort principalement, et on est une entreprise privée.

Actuellement, vous avez combien de clients et combien d'employés?

Pour nos effectifs, c'est variable en fonction des mois, ca va entre 30 et 35 personnes. Et au niveau des clients, on va sur à peu près trois cents par mois. Ce sont des clientèles qui commencent à peu près à l'âge de 30 ans, jusqu'aux seniors. On est sur une prestation de confort qui convient beaucoup aux actifs ou aux couples qui travaillent, qui ont des enfants et qui n'ont pas le temps ou l'envie de réaliser les prestations qu'on propose. Ils font donc appel à nos services. Il y a également des seniors qui, pour des raisons souvent de capacités physiques au bout d'un moment, ont également recours à nos services.

Maison & Services propose du travail d'entretien de jardin chez les particuliers - Maison & Services

Vous recrutez actuellement pour quoi faire?

Nous sommes dans une conjoncture où nos services sont reconnus. Il y a beaucoup de demandes de nos clients. Pour cela, il faut le personnel en face. Ce n'est pas évident parce que le recrutement, comme dans beaucoup d'entreprises, est de plus en plus compliqué. Je pense qu'on assiste à une mutation de l'emploi ces derniers temps. Par exemple, depuis le 1er janvier, à Maisons & Services Dijon, nous avons déjà embauché neuf personnes. Sur les neuf, six sont toujours présentes dans l'entreprise ce sont donc six embauches. Donc, on a toujours un réel besoin pour pouvoir rendre service à nos différents clients, étant donné qu'on est en progression constante. Il faut à la fois répondre à l'immédiateté et être sur la prévision d'arrivée de futurs clients dans l'entreprise.

Quels types de postes proposez vous?

On recherche surtout des aides ménagères en ce moment. Il n'y a pas nécessairement besoin de qualification. Evidemment, l'expérience est toujours bonne à prendre. Mais ce qui prime c'est un certain savoir être, c'est important. Pour le savoir faire, on va pouvoir aider justement la personne à progresser par des formations, que ce soit en e-learning ou en présentiel, mais le savoir être on l'a ou pas.

Quel salaire proposez vous?

Ces emplois dans les métiers de services aux personnes, notamment dans le ménage, démarrent au SMIC horaire, après cela augmente évidemment avec l'ancienneté. Il y a aussi un défraiement pour les déplacements. Nous proposons des CDI pour fidéliser nos salariés. C'est très important.

Faut il obligatoirement avoir un schéma vaccinal complet pour intervenir chez les gens?

Non, il n'y a pas d'obligation.

Le job dating se déroulera le jeudi 7 avril dans les locaux du Maisons & Services au 21 ter Rue Ledru Rollin à Dijon. Tel 03.80.73.42.13