La nouvelle éco : des maisons en rondins de bois fabriquées dans la Loire

Jean-Charles Chatelus construit des maisons et du mobilier en rondins de bois (illustration).

Il le dit avec le sourire, sur chaque chantier, Jean-Charles Chatelus voit "passer les arbres une quinzaine de fois entre [ses] mains". Ce fustier installé à Feurs dans la Loire, explique travailler les abres un par un pour les maisons et le mobilier qu'il construit en rondins de bois. Avec cette méthode artisanale, il lui faut "entre six à huit mois" pour construire une maison. Chaque maison est entièrement montée sur le chantier de l'artisan à ciel ouvert, avant d'être démontée et remontée rondin par rondin chez le client.

Jean-Charles Chatelus prône le travail "à la main" et affiche ses convictions écologistes. Il favorise le bois local, en se fournissant dans les Monts du Forez, et préfère des chantiers locaux également (Loire et Haute-Loire), "pour éviter du transport trop important".

Ses maisons sont d'ailleurs écologiques, assure-t-il, car elles fonctionnent comme "un piège carbone" : le bois absorbe, emmagasine et diffuse lentement la chaleur dans le temps.

