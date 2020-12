La nouvelle éco : malgré la crise, de nouveaux investissements chez Frégate Aéro en Ardèche

Le secteur aéronautique est en pleine crise depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus mais Frégate Aéro parvient à limiter un peu la casse : le sous-traitant qui possède deux sites en Ardèche, à Beauchastel et à la Voulte-sur-Rhône, fabrique avant tout des pièces pour des appareils de la sécurité civile, l'aviation privée et militaire. Les pertes sont moins importantes que pour les entreprises travaillant pour les compagnies aériennes et les avions de ligne. Pour autant, explique son président, Frédéric Guimbal, l'activité est en baisse de 15%, quand la société enregistrait une augmentation de 25% en 2019. Les 200 salariés ne sont pas touchés actuellement par le chômage partiel. Les usines tournent en respectant les mesures sanitaires avec forcément un taux d'absentéisme un peu plus élevé. Seuls les contrats d'une vingtaine d'intérimaires et CDD n'ont pas été renouvelés.

De nouveaux investissements grâce au plan France relance

Frégate Aéro fait partie des entreprises retenus dans le cadre du plan France Relance lancé par l'Etat. Cela va permettre à la société d'investir dans de nouveaux outils plus économes en énergie sur les deux sites ardéchois. Frédéric Guimbal a lancé le plan d'investissement "Emergence" jusqu'en 2023. Un plan de 5 millions d'euros. L'Etat apportera 800 000 euros sur la première tranche d'investissement.

Frédéric Guimbal était invité de "la nouvelle éco" ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Frédéric Guimbal, le patron d'Efitam devenu FREGATE AERO © Radio France - Nathalie Rodrigues

