La nouvelle éco, malgré la crise du coronavirus, le Goût du vin ouvre un troisième magasin à Ahuy

Dans la nouvelle éco ce matin, on prend des nouvelles d'un caviste qui marche bien ! Daniel Passeri est le fondateur et gérant du Goût du Vin à Dijon. malgré la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, il vient d'ouvrir cette semaine à Ahuy son troisième magasin en Côte-d'Or. Rencontre.

C'était un projet de longue date et malgré la crise sanitaire, Daniel Passeri le fondateur du Goût du vin, a pu ouvrir cette semaine, son troisième magasin en Côte-d'Or. Un pari sur l'avenir, même si le responsable se dit "serein." car si sa clientèle professionnelle, qui représentait 75% de ses affaires, n'est plus là, en raison de la fermeture des restaurants et des hôteliers, il a pu compter sur l'afflux des particuliers. "Les gens ont continué à se faire plaisir en achetant du vin et en y mettant un budget moyen plus important, de 15 à 25 euros en moyenne pour une bouteille de vin."

Etre prêt pour la réouverture

Le gérant a donc décidé de continuer comme avant, il a d'ailleurs édité sa carte des prix pour les restaurateurs comme il le faisait par le passé. "C'est important pour être prêt quand tout va repartir. Nos stocks sont là, tout est prêt pour accueillir à nouveau les professionnels quand ils auront une date de réouverture."

Daniel Passeri,le fondateur et gérant du Goût du Vin, dans le magasin d'Ahuy qui a ouvert fin mars 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Daniel Passeri est le fondateur et gérant du Goût du Vin à Dijon Copier

Daniel Passeri est ce vendredi 26 mars 2021 l'invité de la Nouvelle éco sur les ondes de France Bleu Bourgogne.