La nouvelle éco : malgré la crise Rochexpo lance son plus grand chantier de rénovation à la Roche-sur-Foron

Le Parc des Expositions de Haute-Savoie Mont-Blanc, Rochexpo, lance son plus grand chantier de rénovation en 2020. Un investissement de 20 millions d'euros que la crise sanitaire et économique ne remet pas en cause. Pose de la 1ère pierre ce jeudi soir à la Roche-sur-Foron.

C'est un an et demi de travaux qui débutent symboliquement ce jeudi soir à 18h à la Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, avec la pose de la première pierre de la future et nouvelle halle de Rochexpo.

Il s'agit le plus grand chantier de rénovation engagé sur le site depuis la création de la Foire de la Roche il y a bientôt un siècle. Il comprend la requalification, la rénovation et la mise aux normes du site.

Malgré le contexte actuel peu favorable, le président de Rochexpo Philippe Carrier estime plus que jamais indispensable de réaliser cet investissement de 20 millions d'euros, co-financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes (7 millions), le département de la Haute-Savoie (3 millions) , la commune de la Roche-sur-Foron (2,5 millions) et l'Association Rochexpo (7,5 millions).

France Bleu Pays de Savoie : C'est un grand chantier que vous lancez ce jeudi soir, mais est-ce le bon moment dans la période que nous traversons ?

Philippe Carrier : C'est le bon moment d'investir car c'est un projet qui va nous tenir en haleine pendant plus de 18 mois de construction pour toute l'équipe de Rochexpo. C'est un superbe bâtiment qui va être livré début 2022 avec des espaces modulaires, une salle avec des gradins de 1000 places et jusqu'à 2000 places assises. On va pouvoir organiser des évènements qu'on ne pouvait pas assurer aujourd'hui dans le parc des expositions à la Roche. Alors oui, c'est un projet qu'il est important de soutenir. Il est important aussi dans cette période difficile que ce chantier de 20 millions d'euros permet à la filière BTP d'avoir un gros projet en Haute-Savoie. C'est aussi un chantier que l'on veut exemplaire avec 98% de recyclage réalisé sur ce chantier, 12.000m2 de surfaces déconstruites...

Malgré tout, vous ne devez pas être très sereins face à l'activité économique actuelle ?

Toute la filière évènementielle a en effet subi la crise sanitaire de plein fouet. C'est l'une des filières les plus touchées...

Vous avez annulé le SIMODEC (salon du décolletage), la foire internationale, Mieux-Vivre expo également... Cela veut dire que désormais avec le chantier qui commence, il ne va plus se passer grand chose sur le site ?

On a un salon d'art contemporain qui va se dérouler ce week-end, avec une jauge inférieure à 1000 personnes. C'est la seule manifestation qui va se dérouler sur le parc en cette fin d'année. Il ne se passe pas grand chose dans le parc mais cela va nous laisser un peu plus de temps pour gérer le projet de construction en 2021.