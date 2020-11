La nouvelle éco : malgré le confinement, la librairie ambulante "Les mots volants" n'est pas à l'arrêt

Marie Sabourin ne peut plus sortir sa librairie ambulante pour vendre des livres sur les marchés à cause des règles du confinement. Alors cette habitante de Nanteuil, dans les Deux-Sèvres, s'organise autrement.

Il s'appelle Raymond. Raymond c'est le camion rouge de Marie Sabourin, un ancien camion de pompiers. Aujourd'hui à l'intérieur, des étagères de livres. Cette Deux-Sévrienne de 38 ans a lancé les "Mots volants", sa librairie ambulante en mai 2020. Un commerce "non essentiel". Conséquence : depuis le début du deuxième confinement, Raymond ne stationne plus sur les marchés de Saint-Maixent-l'Ecole, La Crèche ou encore La Mothe-Saint-Héray. Il est à l'arrêt dans le jardin de sa conductrice à Nanteuil.

Mais la situation n'empêche pas Marie Sabourin de carburer. "Je ne m'ennuie pas, les livraisons toutes les semaines sont de plus en plus importantes". Ce mercredi matin elle réceptionne 36 colis. "Les clients m'envoient beaucoup de commandes". La libraire sent que Noël approche. "Comme les gens ne savent pas trop comment ça va se passer en décembre, ils anticipent vraiment leurs achats, ils s'organisent. Et ils jouent vraiment le local et la proximité".

Marie Sabourin a aménagé un ancien camion de pompier en librairie © Radio France - Noémie Guillotin

Des commandes faites par internet ou par téléphone. Ensuite, soit Marie Sabourin les livre en voiture - sans Raymond - soit les clients viennent les récupérer, en drive, chez elle. Aude vient chercher le dernier album d'Astérix. "Ça permet de se changer les idées et de soutenir les librairies indépendantes. Comme en France il y a le prix unique du livre, on peut éviter de faire marcher les grosses entreprises qui elles n'ont pas forcément besoin de survivre", estime cette habitante de Saint-Maixent-l'Ecole.

Même si ce confinement lui a permis d'être découverte par "des gens qui peut-être ne m'auraient pas connu autrement parce qu'ils ne se déplacent pas sur les marchés", Marie Sabourin espère "dès que possible retourner sur les routes". Novembre et décembre sont en effet deux mois cruciaux. "C'est beaucoup de chiffre, c'est une période où on conseille beaucoup. Et donner des conseils par mail ou téléphone ce n'est quand même pas pareil que d'avoir les gens en face de soi", conclut la libraire.