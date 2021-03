La nouvelle éco : malgré le Covid, des investissements étrangers records en Île-de-France en 2020

"2020 année record pour l'économie". Non, vous ne rêvez pas, la région Ile de France se porte très bien en ce qui concerne les investissements venus de l'étranger, selon des résultats publiés par la région mardi 15 mars. Ils ont augmenté l'année dernière et vont aboutir à terme à la création de près de 11 mille emplois (10 797, contre 9660 en 2019) : un record ! Ce résultat est d'autant plus exceptionnel quand on sait que les investissements étrangers ont baissé d'un tiers l'an passé.

Certains secteurs ont profité de la crise

Le président de Choose Paris Region, l'agence d'attractivité de la région, Franck Margain, précise que "certains secteurs sont porteurs". Les investissements se sont maintenus dans l'économie digitale, la communication, la livraison des commandes internet, indique Franck Margain, qui ajoute : "nous avons beaucoup de centres de recherche et de développement qui sont venus s'installer, beaucoup de services aux entreprises". Mais il tempère, la réussite actuelle est également dûe à la dynamique de 2019. "Une décision d'investissement est longue, il faut vraiment des circonstances graves pour qu'il annule. Nous n'avons eu aucune annulation."

Plus d'emplois en banlieue qu'à Paris

Dans le détail, les emplois créés l'ont davatange été en petite et grande couronne (6600) qu'à Paris intra-muros. "C'est une très grosse performance, on souhaite faire réussir toute l'Île-de-Frace, arrêter avec cette histoire de Paris d'un côté, le désert francilien de l'autre", se réjouit Franck Margain.