La nouvelle éco : malgré le déconfinement, les taxis des Pyrénées-Orientales ont du mal à passer la seconde

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, l'activité des taxis a toujours du mal à décoller dans les Pyrénées-Orientales. Le déconfinement du 19 mai n'a pas gonflé le nombre de leurs courses, les taxis attendent désormais la reprise totale des gares et aéroports.

Dans les Pyrénées-Orientales, la reprise des taxis se fait toujours attendre. Alors qu'on aurait pu penser que la réouverture des terrasses des bars et restaurants et de tous les lieux accueillant du public ramènerait les clients vers les compagnies de taxi, il n'en est rien. Du moins pour l'instant. "Depuis les réouvertures, il y a un petit frémissement. On a des demandes de touristes pour des destinations comme Canet, Argelès ou Le Barcarès. Mais on a beaucoup moins de demandes qu'avant, donc il y a beaucoup moins de véhicules taxi qui circulent", explique Thierry Servat, trésorier de la Fédération des taxis indépendants des Pyrénées-Orientales. "Certains de mes confrères n'ont ni l'envie, ni le besoin, ni la capacité de pouvoir prendre la route pour chercher des courses à effectuer."

La Fédération des taxis indépendants des Pyrénées-Orientales espère désormais pouvoir compter sur l'activité estivale. "Je pense qu'on va retrouver un été à peu près classique", avance Thierry Servat. "Même si j'émets un petit bémol parce que certains touristes du Royaume-Uni ne pourront pas venir, à cause de toutes les liaisons aériennes suspendues. Quand l'activité aéroportuaire ou ferroviaire reprendra, l'activité des taxis reprendra aussi. On aura du mal à redémarrer comme les années précédentes mais il va falloir de la patience, on se tient prêts."