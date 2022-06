La nouvelle éco : Mamaemoi, des vêtements d'allaitement à la mode et pratiques créés par une héraultaise

Une héraultaise vient de lancer sa marque de vêtements d'allaitement. Mamæmoi allie la mode et le côté pratique pour les mamans et bébés.Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Mamæmoi est le nom de la marque de vêtement d'allaitement créée par une habitante de Valergue. Elle travaille depuis longtemps dans le milieu de la mode. Puis un jour, elle tombe tombe enceinte et se rend compte qu'il y a peu de choix pour s'habiller en tant que maman. Les choix sont particulièrement limités dans le tes hauts d'allaitement. C'est comme ça qu'elle se lance et crée sa propre marque. Un poncho, une blouse et un débardeur d'allaitement. Des pièces qui peuvent être assorties avec celles du bébé. Tout est en précommande sur le site Ulule, jusqu'au 10 juin.

Entretien avec la créatrice de cette marque, Mamæmoi, Laura Calceï.

Vous avez lancé votre propre marque de vêtements d'allaitement parce que vous vous êtes rendue compte, quand vous étiez enceinte, que vous n'aviez pas beaucoup de choix ?

Oui, tout à fait. J'ai allaité mon fils pendant seize mois. Je suis une maman qui aime beaucoup la mode et qui prend beaucoup de plaisir à s'habiller. Et en fait, avec l'allaitement, je n'ai pas retrouvé ce côté là de ma personnalité. Il y a beaucoup de mamans qui sont dans le même cas que moi, qui manquent de vêtements féminins quand elles allaitent.

En fait, elles manquent de retrouver le style qu'elles avaient avant la grossesse. Pour allaiter, les vêtements sont quand même très, très limitées, surtout en France. Les matières ne sont pas forcément qualitatives et ne tiennent pas lavage après lavage

Quelle est la spécificité des vêtements que vous avez créés ?

Pour le coup, ils ont vraiment été étudiés pour les mamans qui allaitent, d'un point de vue morphologique. Les coupes sont amples mais restent très féminines. Souvent, les vêtements d'allaitement ne sont pas très modernes. Ça fait assez vite pyjama et ça ne donne pas forcément envie dès le matin.

C'est aussi fait pour des mamans qui n'allaitent pas forcément et qui ont envie d'être habillées de façon plus élégante. Qui ont envie de sortir et pas juste de rester à la maison.

Par exemple, vous vendez un poncho ? En quoi est-il à la fois à la mode et pratique ?

On se rapproche d'un tablier d'allaitement mais en plus féminin et pratique. Un tablier d'allaitement c'est un vêtement qui permet d'allaiter en public sans qu'on voit qu'on allaite. Sauf que la maman est quand même assez limitée puisque c'est une pièce qu'elle met juste pour allaiter et après la retirer.

Là, le poncho permet d'allaiter bébé avec un pan de tissu au dessus de sa tête. C'est quand même assez aéré.. On peut attacher le poncho sur les côtés, mais aussi quand on veut le porter juste comme ça, on peut le ceinturer. On est toujours dans cet esprit très féminin et cool. Pour que la maman se sente bien, qu'elle s'aime dans ses vêtements.

Puis c'est une chose très moderne et super confortable parce que c'est de la double gaze de coton, donc ça fait vraiment l'effet d'un doudou sur bébé. C'est super discret et c'est très bien pour un premier allaitement et des mamans qui sont un petit peu pudiques. Parce que l'allaitement, ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est quand même quelque chose quand on devient maman. On perd beaucoup confiance en nous. J'ai vraiment créé des pièces qui permettent aux mamans de retrouver cette confiance là et de se sentir à l'aise et fortes.

Il y a eu un poncho, un débardeur et une blouse. Dans tous les cas, l'enfant peut être assorti avec maman ?

En priorité, j'ai pensé à la maman. Mais qui dit maman dit forcément bébé. Donc forcément, j'ai pensé à des vêtements assortis pour maman et bébé.

Pour le moment, tout est en pré-commande via une cagnotte en ligne sur le site Ulule. À quel prix on peut les acheter ?

Pour le moment, il y a à peu près sept pièces. Trois pièces pour la maman et quatre pièces pour le bébé. Il y en a pour tous les prix. Ça va de 10 euros pour un chouchou, parce qu'on recycle toutes manches de tissus jusqu'à la plus grosse pièce, le poncho qui à 135 € sur Ulule. et ce sont des prix avantageux parce qu'après il sera un petit peu plus cher sur le site.

Mamæmoi, pourquoi ce nom?

La lettre "a" et le "e" sont entrelacés pour vraiment symboliser cette connexion qu'il y a entre maman et bébé. Déjà symboliquement, c'est vrai que la mère et son enfant sont connectés, mais avec l'allaitement encore plus. Et puis tout simplement pour quand vous porterez du Mamæmoi avec votre bébé. Quand il parlera de la marque et qu'il la prononcera, ce sera trop mignon.