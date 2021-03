La nouvelle éco : Mangrove Boards surfe sur les planches en Charente

C'est l'un des rares fabricants français de skates, longboards, wake et kite. L'entreprise est pourtant éloignée de la mer : à Saint-Michel près d'Angoulême, Mangrove Boards s'est installée l'année dernière. Avec quatre salariés, sous la marque "Mangrove", elle vend ses planches sur Internet.

C'est l'un des rares fabricants français de skateboards, de longboards, de wake et de kite, et c'est une entreprise éloignée de la mer ! A Saint-Michel, près d'Angoulême, dans le Technoparc "Kryzalide" (la pépinière d'entreprises du Grand Angoulême), elle s'est installée l'année dernière. Depuis l'été 2020, avec trois autres passionnés, Franckétienne Fonsat s'est mis à dessiner et fabriquer des planches pour les autres. Il a construit une communauté de clients, pour faire presque du sur-mesure.

Des longboards et des cruisers © Radio France - Pierre MARSAT

BOB

Les produits fabriqués par Mangrove Boards ont des formes originales, mais aussi des couleurs, et des vernis uniques. Mangrove Boards travaille déjà sur une nouvelle gamme de planches, en fonction des souhaits et des besoins de la communauté de clients. La prochaine collection est attendue au printemps.