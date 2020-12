La Nouvelle Éco : Marché en charentaises, un marché de Noël 100% virtuel et 100% local

Marché en charentaises c'est une initiative lancée début décembre par trois Charentaises-maritime Sarah, Laetitia et Laurie spécialistes du do it yourself, le faire soi-même en français. L'idée c'est de faire un marché de Noël 100% virtuel et 100% local pour aider les créateurs locaux.

Faire votre marché de Noël... en charentaises sans bouger de votre canapé. C'est ce que propose Marché en charentaises, une initiative lancée début décembre par trois Charentaises-maritime Sarah, Laetitia et Laurie. Elles sont spécialistes du do it yourself (DIY), le faire soi-même en français. L'idée c'est de faire un marché de Noël 100% virtuel pour promouvoir le DIY avec des ateliers en live , des cours de cuisine ou de yoga, le tout à distance. Mais Marché en charentaises c'est surtout une vitrine pour venir en aide à une vingtaine d'artisans créateurs de Charente-Maritime, privés de marchés de Noëls physiques pour cause de Covid.

Cela nous permet de continuer à exister"

Parmi eux, Arnaud Da Costa. Avec ses deux amis, il forme les Brasseurs-Cueilleurs, un micro producteurs de bière basé à Landrais près de Surgères. Pour eux, le Marché en charentaises c'est carrément vital : "les marchés de Noël d'habitude c'est le moyen de rencontrer les clients particuliers qu'on ne voit pas pas beaucoup le reste du temps parce qu'on travaille surtout avec des bars ou des cavistes. Alors, c'est vrai que des initiatives comme le Marché en charentaises _c'est ce qui nous permet de continuer à exister, vendre de la bière pour nous c'est une question de survie_, il faut rembourser l'emprunt qu'on a fait il y a un an et demi parce qu'on est une jeune entreprise".

Se regrouper entre créateurs et partager

L'entreprise de Claire Jaurand est encore plus jeune. Elle a ouvert son atelier de créations florales en juin dernier à La Rochelle spécialisé dans un domaine pas vraiment porteur en ce moment : l'événementiel. Alors elle attend beaucoup de Marché en charentaises pour vraiment se lancer : "on va voir ce que ça donne mais c'est une super initiative pour se regrouper entre créateurs, c'est aussi le partage et on en a besoin en ce moment, j'espère que ça va donner aux gens l'envie de revenir parce qu'il y a encore une méfiance, les gens préfèrent toujours acheter en ligne, il faut leur redonner envie de sortir de chez eux parce que nous on est ouvert".

Préparer l'après-covid

Claire Jaurand a aussi profité de ces derniers mois pour fonder La Collab' avec le Studio Rosaroom de Magalie et Antoine. Eux fabriquent des objets de décoration textile et minéraux et ils participent aussi à Marché en charentaises. Magalie salue l'initiative : " on est très fier de participer à ça, c'est une nouvelle forme de communication". Elle voit surtout ça comme un tremplin pour l'après-covid. "Bien sûr ça ne remplacera jamais un vrai marché de Noël mais c'est important pour la suite. Après ce confinement, après ce covid, s'ils nous connaissent, les gens reviendront nous voir physiquement. "

Et en attendant, on peut faire ses achats de Noël sur Marché en charentaises et, en plus, même pas besoin de faire la queue !