La Nouvelle Eco : Marie Comacle, de Vannes, créatrice de la marque "Puissante" et du vibromasseur "Coco"

Marie Comacle est une ingénieure de 28 ans, originaire de Vannes. Elle a créé il y a plus d'un an la marque "Puissante" et son premier produit, un vibromasseur, va bientôt être mis en vente.

"Puissante" et le vibromasseur "Coco", premier produit de la marque, répondent, selon Marie Comacle, "à d'autres souhaits de la part des femmes qui veulent connaître le bien être et se découvrir". "Je trouvais dommage que sur le marché actuel il n y ait pas un message qui dise, tu peux acheter un vibromasseur, juste pour toi et te faire plaisir. Et je trouve important ce bien être personnel. "Coco", ce n'est pas ce que l'on voit généralement sur les sites ou dans les boutiques spécialisés, où on parle souvent de jouets érotiques ou comment pimenter son couple. "Coco", les femmes l'achètent pour elles et pas pour se faire plaisir en couple. Le concept n'est pas de venir en aide à un couple sur le déclin sur le plan sexuel. Cela fait très longtemps que j'ai cette idée en tête".

Plus de 200. 000 euros ont été récolté sur la plateforme Ulule - Puissante

Un succès sur la plateforme Ulule.

Marie Comacle ajoute : "On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On parle d'un sujet tabou, surtout en France. Et surprise ! On est dans les 50 pré-ventes les plus financées sur Ulule. Au départ l'objectif était de 600 vibromasseurs. On a atteint 2272 pré-ventes. Et parmi les personnes intéressées : 35 % d'hommes. On est à plus de 200. 000 euros récoltés. Maintenant l'idée est de créer une petite gamme. 5 ou 6 produits. Pas de faire comme les love shops où il y a beaucoup de références". Les premières ventes vont débuter au mois de mai. Au premier vibromasseur de couleur bleue va s'ajouter un second de couleur rose pâle.

Aider la lutte contre l'excision

"Puissante" est aussi une jeune entreprise engagée : à chaque vente, 1 euro sera reversé à l'association bordelaise "Les Orchidées Rouges" qui lutte contre l'excision.