La Nouvelle éco : Mario Jany se lance dans les distributeurs à pizzas

Le Déolois Mario Jany est une figure bien connue dans les environs de Châteauroux. Chaque soir de la semaine, du lundi au samedi, depuis une vingtaine d’années, il stationne son camion-pizza dans une commune : Coings, Arthon, Vineuil, Montierchaume et bien sûr Déols. Sa carte comprend trente pizzas différentes. “J’ai une grosse clientèle d’habitués qui commandent chaque semaine, explique-t-il. Quand c’est bon, on y revient !”

Mais il le reconnaît : la concurrence est plus rude aujourd’hui qu’à ses débuts : “Avant, j’étais seul sur les emplacements. Maintenant, on est souvent deux.” Pendant la crise sanitaire il a dû suspendre un temps son activité : “Avec le couvre-feu, ce n’était plus possible de travailler”.

Début décembre, il a installé deux distributeurs à pizzas, un aux Grands Champs à Châteauroux et l’autre à Vineuil sur la terrasse du Café des sports. Pas question pour lui de rester à la traîne ! “Ça pousse comme des champignons ces derniers temps, constate-t-il. Moi, je les ai installés à des endroits où il n’y en avait pas et où il n’y a pas de camion qui passe, mais d’autres ne se gênent pas.”

Un investissement conséquent

L’idée est de se positionner sur un marché en plein développement et qui répond à une attente nouvelle de pouvoir venir chercher une pizza fraîche à n’importe quel moment. L’investissement est conséquent : environ 65 000 euros par équipement. Il a embauché sa fille pour l’aider à les gérer.

Les deux distributeurs sont approvisionnés tous les jours en pizzas fraîches que Mario Jany prépare chez lui dans son laboratoire. Il y propose huit sortes de pizzas. Elles peuvent être vendues à cuire et être cuites dans le four à chaleur pulsée intégré en trois munites. L’activité démarre doucement, son souhait est d’être prêt pour les beaux jours. “Il y a un côté saisonnier dans notre métier. La pizza ça marche mieux l’été car c’est plus festif”, précise-t-il.

Et si ça marche bien, il a prévu d’investir dans deux autres distributeurs après l’été.