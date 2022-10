La nouvelle éco - Marquette, le spécialiste des produits proposés sur le net ouvre bientôt à Dijon

Vous avez peut-être déjà été séduit par un produit vendu sur internet et les réseaux sociaux, mais le problème c'est que le virtuel ne permet pas d'essayer ou de sentir ces produits. A Dijon, ce sera bientôt possible grâce à Marquette. L'enseigne s'installe à la Toison d'Or à la mi novembre.

Internet est une belle vitrine pour les produits de toutes sortes. Il n'empêche que beaucoup de consommateurs aiment toucher, sentir ou essayer avant d'acheter. C'est le principe de Marquette, une nouvelle enseigne qui s'apprête à ouvrir dans le centre commercial de la Toison d'Or à Dijon, en lieu et place du magasin Etam. Marquette est spécialisée dans la vente de marques françaises qu'on trouve essentiellement sur le digital. Entretien avec son dirigeant, Nicolas Dauchez.

Marquette, c'est un concept store. Qu'est ce que c'est exactement ?

On est le premier réseau de boutiques physiques dédiées aux marques et produits les plus tendance des réseaux sociaux. On sélectionne pour nos clients les produits de mode, de décoration, de cosmétique, de loisirs ou d'épicerie. Ces produits sont aujourd'hui principalement vendus en ligne et notre objectif est de les rendre disponibles en physique.

Vous êtes en quelque sorte un relais entre les entreprises qui fabriquent ces produits et les clients ?

Exactement. Ce sont vraiment des produits de grande consommation que tout le grand public, comme vous et moi, peuvent apprécier, peuvent utiliser, peuvent offrir. On propose 45 marques réparties dans cinq univers différents. Le premier, c'est la mode. Ensuite, vous trouverez des produits de décoration, de beauté, de prêt à porter mais aussi de loisirs. Vous pourrez acheter, essayer, toucher, sentir des lunettes, des bougies, des chaussettes, du chocolat, des fleurs séchées, des chaussures, des vernis, des coloriages, des cosmétiques, des bijoux, etc.. Certaines marques ne sont trouvables que sur internet. D'autres sont déjà présents en physique, mais pas dans les zones de chalandise dans lesquelles on s'implante. On fait exprès d'aller en périphérie des grandes villes, là ou les marques ne sont pas, pour offrir justement à leurs clients qui habitent en périphérie de ces grandes villes ou ou à côté de ces centres villes, une vraie alternative de consommation et d'essayage.

C'est le premier espace Marquette que vous ouvrez en France ?

Le réseau Marquette a deux ans. On a ouvert, en novembre 2020, notre première boutique à Toulouse, puis en novembre 2021 à Calais. Notre arrivée à Dijon, au centre commercial La Toison d'Or est donc notre troisième ouverture en deux ans. Et nous ouvrirons également à Bayonne, à la fin du mois de novembre, notre quatrième boutique.

Quel retour vous avez sur les autres espaces qui existent déjà à Toulouse ou à Calais ?

Ils sont extrêmement positifs. Les clients sont ravis pour deux raisons. Ils sont ravis de retrouver une offre très différenciante dans leur centre commercial préféré. Et s'ils connaissent les marques, ils sont ravis de les retrouver enfin en physique, alors qu'ils les voient au quotidien, sur internet ou sur les réseaux sociaux, à proximité de chez eux. Ils peuvent les toucher, les essayer, les voir et surtout repartir avec leurs produits préférés.

A quoi va ressembler la boutique que vous ouvrez à Dijon ?

C'est une boutique qui va accueillir entre 40 et 45 marques, avec une vraie diversité de produits, une vraie diversité dans l'offre. Et ça va être notre première boutique qui arbore notre nouveau concept architectural où on a vraiment voulu représenter l'univers du marché des étals sur une surface de 160 mètres carrés. Sur place, il y aura un responsable d'équipe et ensuite trois ou quatre conseillers en vente.

