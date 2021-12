La nouvelle éco : Mbpack à Vaiges lance ses emballages recyclables pour les commerces de bouche

L'entreprise Mbpack à Vaiges expérimente une nouvelle solution appelée "Bolhero". Mbpack fournit depuis quelques semaines des contenants réutilisables et consignés.

Deux commerces de Laval testent "Bolhero" actuellement. La boulangerie-pâtisserie Le Fournil et le traiteur Poivre et Sel. "On propose des contenants qui peuvent être en verre, en inox, ou en plastique réutilisable. Le commerçant a également à sa disposition une application qui va lui permettre de gérer le système de consigne pour flasher le QR code qui est imprimé sur le contenant. Le QR Code va nous permettre d'offrir une traçabilité du contenant quand il est lavé et réutilisé" explique Aurélie Cordé, la responsable marketing de Mbpack.

Puisque consigne il y a sur le contenant, le produit chez le commerçant est forcément un peu plus cher. "Mais _cette offre-là va se généraliser à partir de 2023 dans l'ensemble des points de vente des métiers de bouche_. Donc, le consommateur y viendra forcément" poursuit Aurélie Cordé.

A Vaiges, Mbpack emploie 34 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros.