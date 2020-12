La nouvelle éco : Mélibée Traiteur vend ses plats dans des distributeurs automatiques chez des entreprises

C'est un traiteur parisien qui a inspiré François Chartier et son associé. Depuis quelques semaines Mélibée Traiteur, basé à Bonchamp-lès-Laval, propose des distributeurs automatiques pour des entreprises, avec à l'intérieur des plats de résistance et des desserts. Impactée par l'arrêt des mariages et du secteur événementiel à cause du deuxième confinement, la société a réussi à se diversifier et à faire face à la crise sanitaire.

Actuellement deux entreprises de l'agglomération de Laval ont choisi les distributeurs de chez Mélibée Traiteur : le groupe Actual et Ceva Santé Animal dont le campus est situé à Louverné. "On a énormément de plateaux repas à livrer et donc on voulait simplifier un peu la distribution" explique François Chartier.

"On met chaque semaine trois entrées différentes, cinq plats différents et quatre desserts différents" poursuit le responsable qui avait eu cette idée avant même l'épidémie de la Covid-19 avec son associé. "C'est une solution pour limiter les pertes, mais ce n'est pas LA solution non plus" prévient-il. Mélibée Traiteur garde le cap malgré le fait d'avoir perdu entre 65 et 75% de son Chiffre d'affaires en 2020.