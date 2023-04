La Nouvelle éco : Merim, une entreprise berrichonne au service des géants de la restauration rapide

Spécialisée au départ dans la fabrication d’enseignes, la société Merim s’est tournée à partir de 2016 vers la conception de logiciels au moment où la digitalisation a pris son essor dans la restauration rapide avec notamment l’apparition de bornes pour passer sa commande. Cette entreprise berrichonne qui emploie 130 salariés dont 90 dans l’Indre, à Saint-Gaultier, où se situe le site de production, et à Châteauroux, a pour clients la plupart des grands noms de la restauration rapide : Burger King, Mc Donald, KFC, Buffalo Grill, Hippotamus ou encore Five Guys.

Dans quelques mois, Merim équipera le restaurant Burger King qui doit ouvrir à Châteauroux. - Merim

Merim équipe 500 restaurants en France et 200 autres ailleurs dans le monde avec son logiciel qui permet un pilotage complet de ces établissements du passage de la commande (sur place ou en ligne) à sa préparation et à sa remise au client. Sa bonne connaissance du métier des géants de la restauration rapide a été un atout de poids : “Tout est processé et calculé pour être efficace et rapide”, résume Nicolas Appert, président de Merim.

Lauréate d'un prix de l'innovation

La crise du Covid a entraîné le boum de la livraison à domicile. Tout évolue très vite. Les géants de la restauration rapide sont confrontés à la hausse du coût de l’énergie et cherchent à faire des économies. Merim vient de recevoir le prix de l’innovation au récent salon Food hotel tech à Paris pour une borne nouvelle génération : plus d’écran tactile mais une image projetée qui fonctionne avec une caméra et des détecteurs de mouvements. Une borne encore au stade du prototype mais qui suscite déjà l’intérêt des clients de Merim.

Quelques incertitudes pèsent sur 2023 avec des clients plus réticents dans le contexte actuel à investir et par conséquent une visibilité plus réduite pour l’entreprise.