La Nouvelle éco: métal et feu: un jeune côte-d'orien veut devenir ferronnier d'art

Qui veut aider un jeune Côte d'Orien à vivre son rêve et créer sa propre activité ? Dans l'est du département, Victorien Muriot veut ouvrir sa forge et devenir ferronnier d'art. Il se donne un mois pour collecter 15 mille euros.

Dompter le feu et tailler le métal pour en faire des objets d'art, des couteaux , des enseignes et des produits-sur mesure. Victorien Muriot rêve de transformer sa passion en vocation. Ce jeune homme de 32 ans a quitté son métier de métallier-serrurier et veut ouvrir son atelier à Vielverge, dans l'est de la Côte d'Or. Pour cela il a besoin d'un coup de pouce et s'apprête à lancer une cagnotte sur internet.

Quelle est votre idée, pourquoi ce métier vous semble viable ?

Victorien Muriot: Je veux faire des couteaux, des objets tranchants, ainsi que des bijoux, de la ferronnerie d'art, des portails, des objets décoratifs sur-mesure

Quels seront vos circuits de commercialisation ?

En circuits courts, sur les salons, marchés et en vente sur internet, mais aussi avec des architectes qui peuvent faire connaitre mes produits.

Vous lancez une cagnotte participative, quelle somme vous faut-il ?

Il faut réunir 15 mille euros pour finir d'acheter le matériel dont j'ai besoin. Tout ce qui est forge, je l'ai déjà acquis, après il me faut des perceuses à colonne, scies à rubans , chalumeau et postes à souder. Du matériel qui vaut cher neuf , et qui reste difficile a trouver d'occasion

L'appel de Victorien Muriot Copier

Vous voulez être coutelier d'art, vous avez déjà une création ?

Oui, j'ai mon premier couteau qui m'a permis d'obtenir mon CAP de coutelier , c'est un couteau simple mais avec un manche en bios semi-précieux. Vous pouvez le trouver sur ma page Facebook "Ô Feu Forgé" . Il y a des collectionneurs pour ce genre de marché, des gens qui veulent leur propre couteau avec leurs initiales. Un objet qui leur sera personnel pour la chasse, pour la cuisine, pour la vie de tous les jours.

Dans combien de temps souhaitez vous démarrer votre activité ?

Idéalement le plus vite possible, c'est un projet mûr depuis 6 mois. Là je pense que dans deux mois, je pourrai commencer.