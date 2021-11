La nouvelle éco - Métiway, la plateforme internet dijonnaise pour présenter son métier

C'est une idée qui paraît à la fois simple et originale, mais qui n'existait pas jusqu'à présent. Metiway, une entreprise dijonnaise, a lancé une plateforme interactive pour faire le lien entre les particuliers et les entreprises. L'objectif, présenter leurs métiers pour faciliter les recrutements.

Vous cherchez un métier ou vous voulez en changer ? Vous êtes une entreprise et vous voulez recruter ? Voilà un outil qui peut s'avérer bien utile dans tous ces cas de figures. Metiway a lancé une plateforme qui, au delà des simples annonces, permet de détailler la réalité de chaque métier. En un an, elle compte déjà un millier d'inscrits et ne compte pas s'arrêter là. Entretien avec sa fondatrice, Barbara Chevret.

Barbara Chevret, fondatrice de Metiway - Metiway

Barbara Chevret, fondatrice de Metiway Copier

Metiway a pour objectif d'aider les personnes à s'orienter dans tous les métiers. De quelle manière?

Nous ne sommes pas du tout une plateforme pour informer sur les offres d'emploi mais sur ce qu'on réalise chaque jour dans son métier. Concrètement, on va expliquer en quoi il consiste. Quelles sont ces taches quotidiennes? Comment s'organise la journée ? Si vous prenez l'exemple du métier de cuisinier, c'est un beau mot. Mais selon le type d'établissement, on ne réalise pas forcément les mêmes activités. C'est cela que Metiway propose vraiment de montrer.

Le logo de Metiway - Metiway

À qui vous adressez vous exactement?

Il y a les entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'elles ont des métiers à faire connaître ou à revaloriser. Il y a également des jeunes qui s'orientent ou des moins jeunes qui se réorientent. Tous vont voir tout ce qu'a partagé l'entreprise ou le passionné du métier qui explique toutes ses activités. On traite vraiment le fond du sujet.

Vous proposez également des vidéo, c'est à dire qu'on peut passer une annonce ou expliquer son métier devant une caméra. Ça marche?

Oui, on a beaucoup de personnes qui souhaitent se faire filmer pour expliquer concrètement ce qu'elles font dans leur métier. Du coup, elles nous disent qu'étant donné que elles ont une TPE ou PME, elles n'ont personne spécialisée dans la communication et nous demandent si c'est possible de les aider à venant faire une ou des vidéos.

Le site Metiway propose aussi une recherche par type de métier ou d'entreprise - Metiway

Ce n'est pas évident pour tout le monde de s'exprimer devant une caméra. Est-ce que vous conseillez un peu ces personnes au moment de l'enregistrement?

On coache et on propose aussi, si la personne ne souhaite pas apparaître à l'image, de filmer l'endroit dans lequel elle travaille. On peut aussi faire de belles vidéos sans voir le visage, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement un témoignage, c'est surtout l'explication. Quant aux particuliers, ils peuvent aussi se filmer eux même avec leur téléphone et publier après nous. On vérifie quand même la vidéo avant qu'elle soit mise en ligne.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les vidéos de présentation des métiers sur le site Metiway - Metiway

Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise?

Je voyais les gens qui racontaient beaucoup leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Je me suis dit pourquoi ne pas plutôt partager son métier pour que ce soit utile à celui qui souhaite s'orienter, à l'entreprise qui recrute et pour échanger, parce que le site Metiway propose également une partie "Chat"

Avant de lancer Métiway, vous avez réalisé une étude de marché ou un business plan?

Oui, et même plusieurs business plans qu'on adapte au fur et à mesure. On se met à jour régulièrement grâce aux échanges avec les entreprises et les particuliers.

Quels sont vos objectifs en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de clients?

Le nombre de clients est illimité, sachant qu'on a déjà 1.000 inscrits en une année. On estime que l'année prochaine, grâce à la communication et grâce aux échanges réguliers avec les entreprises, on va multiplier ce chiffre par 3, donc 3.000 inscrits. Et puis, d'ici trois ou quatre ans, on espère atteindre 10.000 inscrits.

Le principe de Metiway - Metiway