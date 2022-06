La nouvelle éco : Milan Presse, éditeur toulousain de magazines jeunesse, fête ses 40 ans

Le groupe, qui propose de magazines et des contenus multimédias aux enfants et aux adolescents, souffle ses 40 bougies. Marie-Anne Denis, sa directrice générale, livre les raisons de ce succès.

La nouvelle éco s'intéresse aujourd’hui à un anniversaire : celui du groupe Milan Presse qui fête ses 40 ans. Cet éditeur toulousain, spécialisé dans la presse jeunesse, est notamment à l’origine de "Wapiti", "Toupie" ou "Toboggan" : des magazines connus par des millions d'enfants et de parents. Milan Presse édite une vingtaine de titres, revendique 430 000 abonnés et environ six millions de lecteurs par mois. Le groupe emploie 380 personnes, dont 270 sur à Toulouse : une véritable force pour Marie-Anne Denis, la directrice générale de Milan Presse.

C'est important, pour vous, que ce groupe soit basé à Toulouse ? Les groupes de presse et d'édition sont plus souvent basés à Paris ?

C'est assez rare, mais on en est très fiers. C'est le fruit de l'histoire : Milan Presse a été créé à Toulouse, a été ensuite racheté par Bayard en 2004. Le groupe Bayard, lui, est à Paris mais a souhaité conserver cette implantation toulousaine qui nous permet d'avoir un regard un petit peu différent. Peut-être qu'on est moins « parisiens », on est peut-être en lien avec des enfants qui ont des modes de vie un peu différents de celui des petits Parisiens. Pour nous, il y a autre regard et peut être une autre typologie socioculturelle des enfants que l'on rencontre ici.

Quels magazines marchent bien, en ce moment, chez Milan Presse ?

Très franchement, je vais vous paraître un peu prétentieuse, mais en ce moment, tout marche ! Au moment des confinements, les parents ont eu l'envie et le besoin de distraire leurs enfants de leur amener de la lecture : ils avaient un peu peur de la classe à distance qui remplissait plus exactement les mêmes missions que l’école. Donc, en ce moment, on est très heureux de voir le développement des abonnements, notamment auprès de nouvelles personnes qu'on n'avait pas auparavant.

Comment expliquez-vous le succès de Milan Presse depuis 40 ans ?

Un jour, un pédopsychiatre nous a dit une chose que je trouve vraiment importante : on prend les enfants au sérieux. Et ce que savent faire avec talent les équipes éditoriales de Milan : c'est de se mettre toujours à la bonne hauteur. On peut parler de tous les sujets aux enfants. Encore faut-il le faire avec les mots et les images qui vont les concerner en fonction de leur âge. Donc je pense que c'est ce qui fait notre succès : une très bonne connaissance de l'enfance et de l'adolescence. Et puis ; nous restons aussi dans l'air du temps en interrogeant régulièrement nos lecteurs, en étant très en contact avec eux. Par exemple, au travers de l'école qui nous permet de suivre leurs préoccupations et nous adapter aux changements.

Milan Presse, ce n'est plus seulement de la presse écrite, vous cherchez à développer de nouveaux supports ?

Effectivement. On a beaucoup travaillé dessus pendant la période Covid : on a lancé des podcasts. On a aussi lancé des webinaires avec les classes qui s'appellent « Un jour, une actu : le direct », qui ont un succès énorme : chaque mois 1000 classes qui se connectent sur des sujets qu'on va traiter pour eux, comme le racisme, le handicap, le bon usage d'Internet. Et ça nous permet d'être en contact avec les enseignants et les enfants de manière puissante.